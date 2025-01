Luni, 20 Ianuarie 2025 (13:26:32)

La finele săptămânii trecute, Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava a găzduit Concursul Național de Discurs Public în Limba Engleză, etapa județeană, competiție care a atras un număr record de elevi participanți, dublu față de anii anteriori- 300.

Concursul a fost organizat în parteneriat cu Asociația „Uniunea Vorbitorilor de Limba Engleză” din România, fiind la a III-a ediție.

Elevi iubitori și vorbitori de limba engleză au avut șansa de a-și dezvolta și îmbunătăți abilitățile de vorbire publică, ei trebuind să pregătească și să susțină un discurs public ce implică gândire critică, logică, informații.

Aceștia au intrat în competiție organizați astfel:

§ Categoria 8-11 (noutatea acestei ediții) și 12-15 ani, elevi care participă la concurs doar la etapa județeană (etapă unică de concurs);

§ Categoria 16-20 ani, elevi care participă la toate etapele concursului (județeană, regională și națională), câștigătorul având șansa de a participa la finala internațională, care se va desfășura la Londra.

La prima categorie, tema concursului a fost inspirată de citatul lui Michael Altshuler – „The bad news is time flies. The good news is you’re the pilot”.

La categoriile 12 – 15 ani și 16 – 20 ani, tema fost inspirată de citatul lui William Shakespeare – „Ew know what we are, but not what we may be”.

· 52 de concurenți merg la etapa următoare

La categoria celor mici, 8-11 ani, s-au acordat nu mai puțin de 25 premii I și patru premii II, conform grilei de acordare primite de la ESU București.

Membrii comisiilor de evaluare s-au declarat extrem de impresionați de prestanța și prestațiile unor concurenți, care au dat dovadă nu numai de abilități oratorice remarcabile, dar și de o bogată cultură generală, ceea ce a făcut destul de dificilă departajarea lor.

Conform regulamentului concursului, pentru etapa regională, județul Suceava va fi reprezentat de un număr de 52 de concurenți.

Comisia de organizare a competiției fost formată din prof. Virginel Iordache, director Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava, președinte; inspector școlar prof. dr. Amalia Popescu, Colegiul „Spiru Haret” Suceava, conducerea operativă; prof. dr. Ioana Monu - Colegiul „Spiru Haret” Suceava, vicepreședinte; prof. Daniela Elena Rotaru - Colegiul „Spiru Haret” Suceava, vicepreședinte; ing. Cristina Ciutac – secretar.

Asociația „Uniunea Vorbitorilor de Limba Engleză” din România a fost reprezentată prin Ela Nicolae, în calitate de președinte al Uniunii.

Comisia de evaluarea fost prezidată de Dumitrița Tănase, director adjunct Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava. Membri: Loredana Cătălina Bodnar, Florin Tecuceanu, Crina Stroe, Georgeta Colăcel, Eugenia Rusu, Mihaela Ciubotariu, Tinela Năstase, Elena Hurmuz, Diana Șalup Rusu, Sabina Grapini, Raluca Pintilie, Loredana Marinela Irimiciuc, Maria Guz, Aura Mihoc, Oana Savin, Maria Magdalena Brăneanu.