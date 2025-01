Luni, 20 Ianuarie 2025 (15:44:45)

Volumul „Simboluri onomastice. Dicționar” este ultima parte a tetralogiei lingvistic-lexicologice începute de prof. Petru Tomegea, în 2018, cu „Valea Râșcăi, Toponimie și antroponimie”, continuată de „Argoul școlar”, în 2020, și apoi cu „Apelative onomastice”, în 2022, cărți apărute la prestigioasa Editură Junimea.

Am aflat de la autor că simbolurile prezentate provin din trei domenii onomastice înrudite lingvistic, precum nume de locuri, de familie și de persoane, porecle și supranume din aria teritorială cercetată, adică bazinul hidrografic al Râșcăi, căruia i se adaugă numeroase nume, porecle și supranume din Bucovina, cu centrul Suceava, locul de reședință, și din orașul studenției, Iași.

„Cu dificultăți majore, conținutul revelator, sintetizator al materialului onomastic supus analizei simbolistice, trăsăturile perene ori/și înnoitoare ale acestuia, psihologia poporului român, bogăția spirituală a termenilor onomastici relevate sumar până acum, rezervor imens de sensuri, simțăminte și date pentru vocabularul românesc, toate au făcut ca discursul ultimei părți a tetralogiei noastre să înainteze cu mari dificultăți și eforturi, cu reușite și nereușite, unele insurmontabile. Intrând în atâtea domenii noi, nu judecați cu asprime”, spune autorul.

· „Autorul participă (...) la fundarea unui act de conștiinţă bidimensional”

Mai aflăm din cartea publicată de Petru Tomegea, de pe coperta a treia, din textul semnat de prof. univ. dr. Rodica Nagy: „Nu se poate să nu remarcăm că, în directă filiație intelectuală cu profesorii săi ieșeni, autorul participă, entuziast în faţa creativităţii lexicale continue a vorbitorilor de limba română, la fundarea unui act de conștiinţă bidimensional: își asumă responsabil misiunea de tezaurizare a unor efemeride, pledând simultan, în urma experienţei didactice, dublate de atenţia orientată asupra dinamicii lexicale actuale, pentru conservarea, în școala românească, a aspiraţiei spre valorile culturii majore, cu corolarul său – limba română cultivată și normată”.

Profesorul Petru Tomegea a ales ca pe coperta a patra a cărții să publice un fragment dintr-un interviu pe care i l-a acordat, în 2023, jurnalistului Sorin Avram, în Jupânu, unde spune printre altele că simbolurile au creat civilizația umană...: „Religia are o mulțime de simboluri. Sfântul Ilie este un simbol. Cel ce aduce furtuna, trăsnetul ș.a.m.d. Avem o mulțime de simboluri religioase, dar în activitatea umană avem simboluri lângă simboluri și problema aceasta a simbolurilor ne dirijează viața. Și atunci am umplut casa de cărți de simboluri și stau și buchisesc toată ziua și mă pregătesc de o abordare a întregului material din acest punct de vedere al simbolurilor”.

· „Ca să pot merge mai departe, să trec dincolo de apelative, m-am apucat de simboluri și am făcut rost de Carl Gustav Jung”

Tot în acel interviu, prof. Tomegea a explicat cum a intrat într-un domeniu foarte dificil, simbolistica: „Eu nu am competențe în domeniul acesta, al semioticii, al semanticii. În facultate am avut câteva cursuri, dar foarte subțiri în acest domeniu. Or, ca să pot merge mai departe, să trec dincolo de apelative, m-am apucat de simboluri și am făcut rost de Carl Gustav Jung. Și este foarte dificil. Mi l-am adus din Anglia, fiindcă la noi nu erau disponibile toate studiile (despre simboluri, n.n.)… Jung nu se studia pe vremea tovarășilor. Jung era trecut la index. Kant se studia. Kant are un sector important despre simboluri și simbolistică, dar partea tradițională, luminoasă, nu partea ascunsă a problemei simbolurilor”.

Din discuția pe care am avut-o cu prof. Tomegea reiese că a făcut un efort uriaș și a adunat, în cea mai recentă carte, în cele 522 de pagini, un dicționar de simboluri onomastice care merită studiat. O să vă atragă și lectura textelor de la începutul volumului: „Prolegomena”, „Scop, metodă, motivație, explicații”, „Elemente definitorii ale simbolurilor onomastice”, „Simboluri onomastice, realitate, ficțiune”, „Symbolon – semnificant, semnificat, implicații”, „Simboluri, estetică, morală”, pentru ca, mai apoi, să descoperiți și să înțelegeți mai bine simbolurile onomastice din dicționar.

Profesorul Petru Tomegea s-a născut pe 11 iunie 1948 și este absolvent al Liceului Pedagogic, 1968, Suceava, şi apoi al Facultăţii de Filologie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, secția română – franceză, 1973. Profesor de limba și literatura română, în perioada 1968-2013. Colaborator cu mai multe publicaţii: „Revista 22”, ziare.com, „Cotidianul”, „Cronica Sucevei”, „Obiectiv de Suceava”, „Zori Noi”, „Crai Nou” etc., ocazională cu „Limba română”, „Cercetări de lingvistică”, ambele editate de Academie, „Tribuna învăţământului”, „Convorbiri literare”, „Cronica” Iaşi, „Bucovina literară”, „Analele și Buletinele Societății Române de Filologie”, articolele fiind preluate şi traduse într-o mulţime de alte publicaţii, bloguri, site-uri din ţară şi străinătate. Actualmente funcționează ca editorialist la „Crai Nou”, Suceava, și TV Plus. Volume publicate: ”Valea Râșcăi, Toponimie și antroponimie”, Junimea, 2018; ”Argoul școlar”, Junimea, 2020; ”Apelative onomastice, Dicționar”, Junimea, 2022.