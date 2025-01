Locuitorii municipiului Suceava pot plăti taxele și impozitele locale, pentru anul 2025, începând cu data de 8 ianuarie.

Miercuri va fi prima zi în care dările locale vor putea fi achitate atât la ghișeele și casieriile Primăriei Suceava, cu banul jos, cu cardul, la POS-uri, cât și online, pe www.ghiseul.ro.

Toate taxele și impozitele locale sunt majorate de la 1 ianuarie 2025 cu rata inflației, de 10,4%, conform prevederilor legale, dar sunt și situații în care se aplică cote adiționale.

Conducerea administrației locale a menținut și anul acesta măsura de acordare a bonificației de 10% pentru cei care achită anticipat, până la finele lunii martie, impozitele datorate pentru întregul an fiscal.

Reducerea de 10% se acordă la plata anticipată a impozitelor pe clădiri, teren și mijloace de transport, atât pentru persoane fizice, cât și juridice.

Una dintre principalele taxe care trebuie achitată an de an, atât de persoane fizice cât și de cele juridice și pentru care nu se acordă bonificație la plata anticipată, este taxa de salubrizare.

La fel ca celelalte taxe și impozite, pentru anul 2025 aceasta a fost majorată cu rata inflației – 10,4%. Drept urmare, în cazul persoanelor fizice, nivelul taxei de ecologizare este de 15,00 lei/lună/persoană, adică cu 1 leu mai mult decât se plătea în 2024. În total, pentru un an de zile, taxa de ecologizare ajunge la 180 de lei de persoană.

Taxa de ecologizare se achită, suplimentar, și în cazul persoanelor fizice care desfășoară activități economice pe baza liberei inițiative, respectiv cabinete (medicale, de avocatură, etc.), birouri (notariale, de executori judecătoreşti, de expertiză, etc.), PFA, II, IF sau alte forme de organizare. Pentru acestea, valoarea propusă este de 10,00 lei/lună/persoană.

În cazul firmelor, adică a persoanelor juridice, taxa de ecologizare din 2025 este tot de 10,00 lei/lună/salariat/asociat /administrator care nu are calitatea de asociat.

Pentru instituții publice, nivelul taxei de ecologizare este de 5,00 lei/lună/salariat.