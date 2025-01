Tradiție

Duminică, 5 Ianuarie 2025 (11:46:20)

După un drum lung până în inima munților din județul Harghita și o muncă istovitoare, pompierii din Bosanci au reușit să ridice altarele cu cruci de gheață la cele trei biserici din comună, păstrând astfel un vechi obicei al locului.

Lipsa gheței pe iazurile comunei, din cauza temperaturilor ridicate ale ultimei perioade, i-au făcut pe pompierii voluntari din Bosanci să se deplaseze la sute de kilometri distanță, în zona Lacului Roșu, de unde în condiții grele, pe zăpadă și ger, au reușit să scoată gheața din apa lacului și să o transporte acasă.

Pregătirile pentru procurarea gheții și fasonarea crucilor la bisericile din Bosanci au demarat în primele zile ale anului nou, când pompierii au pornit căutările. Ei au fost nevoiți, așa cum s-a întâmplat de multe ori în ultimii ani, să caute și să aducă gheața din zona de munte, tocmai pentru a păstra sfântul obicei.

Mașinile au plecat spre Lacul Roșu la primele ore ale dimineții de sâmbătă, iar munca pentru montarea și fasonarea crucilor la Bonsaci s-a terminat tîrziu, la lumina farurilor.

”Dacă băieții sunt hotărâți nu le este niciodată greu, atâta timp cât ei trebuie să ducă tradiția mai departe. Nu se știe exact de câți ani în urmă se face crucea de gheață la Bosanci, dar mai cu precădere din anul 1946, când am avut un incendiu foarte puternic în care au fost mistuite 47 de case în Bosanci. Chiar dacă obiceiul exista deja, de atunci s-a hotărât ca numaidecât, în fiecare an de Bobotează la Bosanci să facem crucea de gheață și să sfințim apa care este de mare ajutor pentru pompierii comunei. De circa 7-8 ani plecăm în zona de munte, unde suntem siguri că putem găsi gheață și chiar dacă facem sute de kilometri, noi știm că trebuie să facem crucea de gheață la Bosanci pentru a nu pierde acest obicei.”, ne-a spus Constantin Blându, șeful Serviciului Situații de Urgență Bosanci.

Implicat în vechea tradiție este și Viorel Popovici, șofer pe mașina de pompieri din comună, care după o zi grea de muncă ne-a spus: ”Am găsit gheață tocmai undeva pe la Lacul Roșu, o gheață foarte bună, groasă de 22 de centimetri, chiar dacă am scos-o în condiții dificile, cu zăpadă multă, drum greu de acces în zonă. Eu am 25 de ani de când sunt la pompieri în Bosanci și nu a existat an în care să nu se facă cruce de gheață.”

Plăcile de gheață au ajuns în cursul serii de sâmbătă la Biserica ”Sf. Gheorghe” din centrul comunei Bosanci, unde a început munca de fasonare a crucilor de gheață pentru slujba de Bobotează. S-au pus șabloanele, s-au trasat cu creionul de tâmplărie, după care s-au sculptat cu drujba.

Finisarea crucilor s-a făcut apoi cu cuțitoaia, un obiect tradițional care rotunjește formele crucii.

Crucea s-a montat apoi pe masa ridicată tot din gheață, folosind un liant de zăpadă cu apă.

Până tîrziu în noapte altarele cu cruci de gheață erau montate în centru și la Biserica ”Adormirea Maicii Domnului” de pe dealul satului Bosanci.

În cursul zilei de Bobotează, cu apa sfințită în jurul altarelor cu cruci de gheață preoții și pompierii, însoțiți de cântec şi de strigarea liturgică ”Chiraleisa”, vor pleca în procesiune prin întreaga comună, iar credincioșii vor duce acasă apa sfințită, în speranța și cu rugămintea către Bunul Dumnezeu ca necazurile să nu se abată asupra familiilor și locuințelor acestora.