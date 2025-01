Muzeul Național al Bucovinei are singura colecție de sculptură din țară a lui Constantin Antonovici, discipol al marelui Brâncuși

Duminică, 5 Ianuarie 2025 (13:57:44)

Muzeul Național al Bucovinei are singura colecție de sculptură din țară a lui Constantin Antonovici, discipol al marelui Constantin Brâncuși. Conducerea muzeului a transmis că în după amiaza zilei de 3 ianuarie 2025, a fost descărcată în spațiile Muzeului Național al Bucovinei o importantă donație de artă, provenind din SUA. Este vorba de 43 de sculpturi și 60 de desene aparținând sculptorului Constantin Antonovici, la care se adaugă cinci lucrări de pictură semnate de Ion Murariu.

„Donațiile au fost făcute de domnul Elias Wexler, 21 sculpturi, 38 lucrări de grafică și diverse alte obiecte care au aparținut sculptorului; regretatul Stephan Benedict către Statul Român, reprezentat de Ministerul Culturii și direcționate către Muzeul Național al Bucovinei, în urma demersurilor definitorii a domnilor Gheorghe Șoldan, președinte al Consiliului Județean Suceava și Eugen Bejinariu, deputat, cărora le mulțumim și pe această cale, respectiv 21 sculpturi și 22 desene, toate Constantin Antonovici. De asemenea, printre cei care au făcut aceste donații se numără și dr. Mircea și Cornelia Golâmbu, sculptura <Prințesa Moldovei> a lui Constantin Antonovici și cinci lucrări de pictură semnate de Ion Murariu”, a declarat directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu. El a spus că lucrările aparținând artistului Constantin Antonovici se adaugă celor șapte primite de muzeul sucevean ca donație în anul 2021, de la regretatul Stephan Benedict, respectiv, cinci sculpturi și două desene.

Cine a fost sculptorul Constantin Antonovici

Născut la 18 februarie 1911, în satul Cârligi, comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț, sculptorul Constantin Antonovici va urma între 1934 și 1939 Academia de Artă din Iași, unde va avea ca profesori pe Ion Mateescu și Nicolae Tonitza. În anul 1940 va lucra șase luni în atelierul din Zagreb al sculptorului Ivan Meštović, în 1942 este admis la Academia de Arte Frumoase din Viena, unde va lucra cu sculptorul german Fritz Behn, căruia îi va fi și asistent la catedră. După ce a aprofundat tehnicile sculpturii în lemn, în Tirol, reușește să se stabilească la Paris, unde va locui în perioada 1947-1951 în atelierul sculptorului român Constantin Brâncuși, perioadă determinantă pentru evoluția plastică a artistului. Cu o recomandare din partea celebrului artist român, care scria că „subsemnatul certifică faptul că dl. Antonovici are foarte mult talent şi este foarte muncitor”, din 1951 se va stabili la New York, și va lucra într-un atelier oferit pe viaţă de Catedrala „St. John the Divine”. Se va stinge din viață la data de 3 februarie 2002.

O colaborare între Westwood Gallery NYC şi Galeria Gertrude Stein, a dus la deschiderea în 2021, la New York, a expoziției „Modernism Mitic” care a inclus 14 sculpturi, precum şi documente inedite din arhiva Constantin Antonovici. Astfel, au fost prezentate eseuri, paşapoarte, fotografii de epocă, invitaţii la expoziţii, scrisori de la Casa Albă și diferite muzee americane, precum şi un jurnal în care descrie cum sculptorul a interacţionat cu membrii SS. Este expusă şi o scrisoare de la David Lloyd Kreeger și Carmen Kreeger cu privire la achiziţia sculpturii „Pegasus” (1972), care se află în colecţia permanentă a Muzeului Kreeger din Washington DC.

Colecția Constantin Antonovici se va regăsi într-o sală special amenajată în noul Muzeu de Artă din Suceava

Emil Ursu a ținut să amintească faptul că în anul 2022, muzeul sucevean a deschis o mică expoziție, „Sculptorul Constantin Antonovici, discipolul lui Brâncuși, în colecțiile Muzeului Național al Bucovinei”, realizată cu cele șapte piese din prima donație a regretatului Stephan Benedict.

„Donațiile au fost mediate de Cristinel Boghian, din New York, căruia îi rămânem profund recunoscători. Pentru ca piesele să ajungă la Suceava în condiții conforme cu legislația privind conservarea patrimoniului, o implicare majoră a avut-o domnul Gheorghe Grigorean din New York, căruia îi adresăm, de asemenea, mulțumirile noastre. Nu în ultimul rând, dorim să mulțumim domnului Florea Damian, secretar general adjunct la Ministerul Culturii, care ne-a sprijinit necondiționat pe tot parcursul demersului nostru”, a mai declarat Emil Ursu. El a subliniat faptul că în acest moment, Suceava are singura colecție Constantin Antonovici din România, care, pe măsura transpunerii pieselor în material definitiv, se va regăsi într-o sală special amenajată în noul Muzeu de Artă din Suceava.