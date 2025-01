Un record atipic

Bine ne-am regăsit la început de an sportive, bineînțeles. Australienii au intrat printre primii în acest an sportiv, turneul de tenis de la Brisbane ținând capul de afiș, mai ales pentru cuplul nonconformist Djokovic-Kyrgios, care s-a înscris în proba de dublu. Așa, mai pe sub radar, nerostit parcă din superstiție, Djokovic are și un obiectiv serios, nu doar entertainment. Este vorba de titlu, de trofeu, care ar fi cel cu numărul 100 pentru campionul sârb! Brisbane este turneu de 250 de puncte ATP, ceea ce Djokovic nu prea servește, dar începutul de an este pretextul perfect, adică pregătirea pentru Australian Open. Ce dacă altădată venea direct la GS și rădea tot, acum e cu totul alt context. A câștiga la Brisbane ar însemna pentru Djokovic ridicarea unei poveri, la care singur se înhamă, încă din zori sezonului, deci abordare relaxată a tot ceea ce urmează. Să nu uităm că sârbul nu mai este nici măcar în Top 5, deci în orice turneu mare care va urma, începând cu Australian Open și continuând cu turneele de Masters din primăvară, va avea parte de faze finale complicate, cu destui ”greuceni” pe traseu. Sigur că un Djokovic în formă optimă poate bate pe oricine în anumite circumstanțe, doar că acele circumstanțe tind să dispară. Nu un anume adversar e imbatabil, ci succesiunea lor. Asta ca să nu mai punem la socoteală faptul că plutonul a avansat grupat din punct de vedere valoric, ca o legiune romană. Te poți trezi cu unul din afara Top 10 care să scoată untul din tine, cu șanse chiar de a termina câștigător, cum s-a întâmplat cu Popîrin, de exemplu. Aici, la Brisbane, un hop l-ar putea constitui semifinala, unde s-ar putea întâlni cu Mpeshi Pericard, cel care deja l-a scos pe coechipierul Kyrgios. Iar în finală, din partea cealaltă de tablou, ar veni Dimitrov sau Lehecka, asta dacă nu cumva o să le încurce socotelile localnicul Thompson. Până atunci, să notăm că Djokovic a mai adăugat o treaptă unui record incredibil, anume seria de invincibilitate față de un alt jucător, 20-0! Din păcate pentru el, acel 0 este al lui Monfils, ceea ce trădează un adevărat complex al unui jucător atât de creativ și de puternic în meciurile cu alți adversari, oricare ar fi fost ei. Iar cum niciunul dintre cei doi nu și-a anunțat retragerea, recordul s-ar putea îmbunătăți sau… prăbuși! Asta pentru că o singură victorie a lui Monfils ar strica acel 0, adică invincibilitatea, iar seria lui Nadal cu Gasquet (18-0) ar redeveni reper.