Sâmbătă, 4 Ianuarie 2025 (11:05:56)

Activitatea unei firme cu peste 250 de angajați a fost perturbată vineri, 3 ianuarie, de o sesizare făcută de un personaj care se intitulează activist de mediu. Două mașini cu remorcă încărcate cu material lemnos au fost blocate efectiv și așa vor rămâne până cel mai devreme miercuri, 8 ianuarie. Este vorba de vehicule de transport marfă care aparțin societății Ritmic Ilișești în cazul cărora Dănuț Ghinghiloschi a sunat la Poliție și a reclamat ”transportă material lemnos fără documente legale”.

Inițial, acesta a sesizat un prim transport ”ilegal”, iar până să ajungă polițiștii la fața locului, mașina cu remorcă intrase în sediul societății din Ilișești. Chiar dacă ar fi avut posibilitatea de a descărca marfa, administratorul societății a decis să colaboreze cu polițiștii și a pus la dispoziție toate documentele solicitate.

S-a constatat că avizul emis pentru capul tractor pentru cantitatea de 11.599500 mc fag și 2.952600 mc carpen, respectiv avizul emis pentru remorcă pentru cantitatea 11.599500 mc mesteacăn și 2.952600 mc fag bat cu avizele înscrise în aplicația SUMAL.

Între timp, spre sediul societății Ritmic se deplasa un al doilea transport. Acest ansamblu a fost oprit de polițiști înainte de intrarea în curtea societății. Au fost verificate documentele și în acest caz.

În mașina cap tractor se afla cantitatea de 13.075800 mc fag și 1.476300 mc carpen, iar în remorcă exista aviz pentru cantitatea 11.5995 mc mesteacăn și 2.952600 mc fag. Toate avizele au fost verificate în SUMAL si corespundeau cu actele prezentate la control.

În aceste condiții, Dănuț Ghinghiloschi a reclamat că ambele transporturi de material lemnos nu corespund avizelor emise și solicita cubarea acestora. Pentru a face aceste operațiuni, la fața locului au fost chemați reprezentați ai Ocolului Silvic Ilișești, de la Garda Forestieră Suceava și de la ISCTR. Cu toții au anunțat că nu au echipaje disponibile, astfel încât cele două ansambluri de vehicule au fost sigilate până miercuri, când se va relua activitatea în instituțiile publice.

Costel Corneanu, administratorul firmei Ritmic s-a arătat iritat de acest eveniment și mai ales de persoanele care l-au catalogat în diferite feluri mai puțin ortodoxe, atât în live-ul pe care personajul care se dorește a fi activist de mediul l-a făcut, cât și de unele persoane care au comentat incidentul.

”Materialul lemnos a fost cumpărat cu acte în regulă de la o societate din Dornești, care l-a importat din Ucraina. Ca dovadă a faptului că sunt de bună credință am acceptat să îmi fie blocate două mașini, de care aveam nevoie pentru că mai am de adus lemn de la firma din Dornești. Crede cineva oare că pot risca să rămân fără mașini de sute de mii de euro pentru 2 metri de material lemnos în plus? Am credite la bancă, am de plătit peste 250 de salariați și ceea ce se petrece, acest circ ieftin, pare doar o încercare de a-mi da peste cap activitatea”, a mărturisit Costel Corneanu.

Acesta a mai precizat că au existat și alte plângeri în trecut la adresa firmei sale referitor la transporturi ilegale de material lemnos, iar singura sancțiune a fost confiscarea sumei de 60 de lei.

În ceea ce-l privește pe Dănuț Ghinghiloschi, în live-ul realizat din fața societății Ritmic Ilișești s-a arătat deranjat de faptul că o polițistă venită la locul reclamației i-a transmis că dacă sesizarea nu se va confirma va fi amendat.