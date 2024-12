Marţi, 3 Decembrie 2024 (20:12:48)

Șeful administrației județene, Gheorghe Șoldan, a preluat oficial președinția interimară a Organizației Județene a PSD Suceava, după demisia din această funcție a senatorului Ioan Stan. Gheorghe Șoldan a ținut să facă o serie de precizări după demisia de luni a lui Ioan Stan. Șoldan a spus că la câteva zile după ce a preluat mandatul de președinte al Consiliului Județean Suceava, a discutat cu Ioan Stan, care i-a spus despre intenția lui de a face un pas în lateral, după alegerile parlamentare, indiferent de rezultatul acestora, și de a-l propune pentru preluarea interimatului conducerii Organizației Județene a PSD.

„Acest lucru s-a întâmplat luni, în cadrul Consiliului Politic Național al PSD. Îi mulțumesc sincer dlui Stan pentru toți cei opt ani de muncă și dedicare în fruntea PSD Suceava. Sub conducerea sa, organizația noastră a trecut prin multe momente importante, care au întărit-o. Domnul Ioan Stan rămâne un exemplu de determinare, dedicare și experiență politică, iar implicarea sa va continua să fie valoroasă pentru noi toți. Am discutat și astăzi cu domnul Ioan Stan și am preluat conducerea interimară a organizației județene”, a declarat președintele PSD Suceava. El a adăugat că în cel mai scurt timp, împreună cu conducerea centrală a partidului, va fi stabilită data alegerilor pentru funcția de președinte al PSD Suceava.

„Vreau să vă asigur că Organizația Județeană a PSD Suceava va rămâne puternică, unită și hotărâtă să își continue misiunea de dezvoltare a județului Suceava”, a încheiat Gheorghe Șoldan.