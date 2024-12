Marţi, 3 Decembrie 2024 (13:51:13)

La finele lunii noiembrie, la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți s-a desfășurat campania de voluntariat intitulată „Săptămâna fructelor și legumelor donate”.

La capătul unui efort ce s-a întins pe durata unei săptămâni întregi, s-au adunat câteva zeci de kilograme de fructe și legume care au ajuns la beneficiarii campaniei „Săptămâna fructelor și legumelor donate”: Așezământul de copii „Sfântul Ierarh Leontie”, Casa de tip familial „Universul copiilor” și Cantina de ajutor social din Rădăuți.

„Și chiar dacă, aparent, un fruct sau poate mai multe nu fac toamna să revină cu bogăția ei și nici iarna să se oprească din înaintarea ei firească, totuși gesturile de generozitate aflate în spatele acestor fructe și legume cântăresc cu mult mai mult în balanța conștiinței civice. Aparent nesemnificative, gesturile mărunte care stau în spatele unei astfel de inițiative, însumate cu alte gesturi asemănătoare, pot constitui premisa unor schimbări vizibile în desfășurarea vieții cotidiene a oamenilor dintr-o comunitate”, a arătat prof. dr. Florin George Popovici.

Inițiativa a aparținut elevilor din Consiliul Elevilor și celor din Clubul de Voluntariat „Nouă ne pasă”, aceștia fiind coordonați de director adjunct, prof.dr. Lăzărescu Luminița, împreună cu prof. Loredana Puiu, coordonator SNAC la nivelul instituției, și prof. Mărioara Ardelean, consilier școlar.

Reușita campaniei a depins de implicarea coroborată a elevilor și cadrelor didactice de la CNEH.

La nivelul gimnaziului au răspuns afirmativ invitației de a participa la acțiune: clasa a V-a (diriginte: Popovici Angelica), a VI-a (diriginte: Nanu Raluca), a VII-a (diriginte: Hrihor Rodica) și a VIII-a (diriginte: Chelba Mirela). Dintre clasele de liceu participante la campanie se numără: clasa a IX-a A (diriginte: Lăzărescu Antoneta), a IX-a B (diriginte: Cîrciu Loredana), a IX-a C (diriginte: Ichim Constantin), a IX-a D (diriginte: Ciobara Alexandru), a IX-a E (diriginte: Halip Beatrice), a IX-a F (diriginte: Grigore Petronela) și a IX-a G (diriginte: Popovici Florin George). La nivelul claselor a X-a, au răspuns inițiativei elevii din clasa a X-a A (diriginte: Coajă Gabriela), a X-a C (diriginte: Halip Iulian), a X-a D (diriginte: Pruteanu Silvia), a X-a E (diriginte: Mitrofan Nicoleta), a X-a F (diriginte: Ducra Ioana) și a X-a G (diriginte: Juravle Raluca). Nu în ultimul rând, din rândul claselor a XI-a s-au implicat în campanie elevi din clasele: a XI-a A (diriginte: Roșca Vasile), a XI-a B (diriginte: Cloșcă Valentina), a XI-a C (diriginte: Leon Postolache Miriam), a XI-a D (diriginte: Haiura Paula), a XI-a F (diriginte: Puiu Loredana) și a XI-a G (diriginte: Melinte Adriana).