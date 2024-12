Orest Onofrei este singurul sucevean care, după ce a practicat politica la nivel de vârf, fiind deputat, senator, subprefect și prefect al județului, s-a retras brusc din viața publică. Un om care a fost incomod chiar și pentru colegii de partid, sau mai ales pentru ei, deoarece nu se putea abține să nu spună, chiar și public, ceea ce gândește.

Invitat la podcastul „Interviurile Monitorul”, Orest Onofrei a vorbit, pe îndelete, despre viața sa, despre activitatea politică, despre societatea actuală și, în stilul care i-a caracterizat întreaga activitate publică, a făcut o mulțime de afirmații dure, șocante sau amuzante: „Convingerea mea este că nu poți avea o funcție mare dacă nu ești șantajabil”, „Principala sursă de corupție a unui politician cinstit și sărac este presa”, „Fiind medic veterinar, este o vorbă, la câți boi sunt în politică, trebuie și un doctor veterinar, care să aibă grijă de ei”, „Mai bine să fii subordonat; nu există un statut mai potrivit pentru unul care nu are coloană vertebrală”, „Politica, la un moment dat, devine un drog. De asta se fac multe prostii în politică, ești ca drogat, nu te poți lăsa și uneori faci prostii”, „Cu cât stai mai aplecat, cu atât fundul este mai expus mai ușor la un șut în fund”, „Principala vină și morală a faptului că PNȚ nu mai există este PNL”, „Libertatea asta a noastră de exprimare, care este extrem de benefică, ne-a adus și partea urâtă, gunoiul din noi”, „Pe unii îi doare creierul să ia decizii singuri”, „Majoritatea oamenilor politici, inclusiv colegii mei, erau foști...”, „Noi toți ne consideram de dreapta, la vremea respectivă. Și am zis, cum suntem de dreapta când toți șefii noștri sunt bugetari? De la Boc și Blaga, până la Flutur, toți erau bugetari. Și toți erau de dreapta...” etc.

Din interviul pe care îl puteți viziona integral pe site-ul „Monitorului de Suceava”, dar și pe canalul de YouTube și pe pagina de Facebook ale ziarului nostru, mai puteți afla de ce au vrut să-l dea comuniștii afară din facultate, când a luat-o cel mai tare pe „cocoașă” în politică, de ce a plecat din PNȚCD, după 14 ani de activitate, cum se vindeau caii de rasă de la Herghelia Rădăuți și cine a salvat-o de la lichidare, de ce i-a fost frică să își ceară dosarul la Securitate și ce a găsit în el după ce l-a obținut, dar și cum se realizau sondajele de opinie în anul 2000, atunci când Orest Onofrei a candidat la funcția de primar al Sucevei.

