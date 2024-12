Marţi, 3 Decembrie 2024 (17:20:15)

Fotbalistul sucevean Cătălin Golofca s-a despărțit recent de formația de eșalonul secund CSM Slatina, urmând să-și continue cariera, începând din primăvară, la CSM Unirea Alba Iulia, echipă clasată pe locul al doilea în Seria a VII-a a Ligii a III-a.

Golofca a jucat în acest sezon în 12 meciuri pentru CSM Slatina, toate începute ca titular, în 11 dintre ele fiind înlocuit. A marcat un gol, în victoria 3-1 cu Viitorul Pandurii Târgu Jiu, rezultat care a fost anulat din clasament în urma excluderii din campionat a gorjenilor.

Atacantul în vârstă de 34 de ani a semnat un contract valabil pe un sezon și jumătate cu gruparea din Alba Iulia.

„Sincer, m-am simțit dorit la Unirea Alba Iulia, de aceea am venit fără ezitare, nu am stat să mai aștept alte opțiuni, chiar dacă mai erau anumite intenții din alte părți. Vin cu gânduri bune, cu gânduri importante, îmi doresc să promovăm. Alba Iulia e un oraș frumos, mi s-a prezentat un proiect serios, am înțeles că există stabilitate din toate punctele de vedere, și asta a contat foarte mult pentru mine”, a declarat Cătălin Golofca pentru pagina oficială a clubului din Ardeal.

Cătălin Golofca a început fotbalul la Cetatea Suceava, evoluând ulterior pentru Rapid CFR Suceava, FC Botoșani, FCSB, CFR Cluj, Sepsi Sfântu Gheorghe, Chindia Târgoviște și CSM Slatina.

Golofca are în palmares un titlu de campion al României, cu CFR Cluj, și a mai cucerit Cupa și Supercupa României cu Sepsi Sfântu Gheorghe.