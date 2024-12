De când Naţionala noastră a reînviat, am început să caut meciurile echipelor de club unde joacă fotbaliştii noştri prin străinătate. Mă rog, unde figurează în loturi, fiindcă destui dintre ei nu joacă decât rareori, atunci când vreun jucător dintre cei abonaţi la titularizare are vreo problemă fizică. Dintre toţi, cazul cel mai ciudat este al lui Ianis Hagi, pe care un antrenor deranjat la cap, fără discuţie, l-a ţinut şi l-a tot ţinut pe tuşă, ba chiar în tribună (că nu-l includea nici printre rezervele aflate pe bancă) în ciuda faptului că împiedicaţii din teren nu produceau absolut nimic, ei nefiind altceva decât o hoardă de măciucari pentru care mingea este un obiect străin. Există însă şi o explicaţie bazată pe reputata zgârcenie scoţiană: în contractul iniţial era prevăzută o mărire de salariu dacă Ianis ajungea să joace nu mai ştiu câte meciuri, parcă 100. Aşa că după meciul 99, i-au făcut vânt din echipă! L-au plimbat vreun an în Spania, la Deportivo Alaves, unde n-a făcut mare lucru, dar nici n-a fost folosit cine ştie cât. Revenit "acasă" la Glasgow la începutul sezonului actual, a căzut din lac în puţ, fiind trimis (nesimţiţii naibii!, nici la mişto nu poţi face aşa ceva, nici măcar cu împiedicaţii din propria ogradă, darămite cu un internaţional străin!) la echipa a doua, prin liga de începători/rezerve. Degeaba urlau fanii, degeaba echipa se tot prăbuşea (actualmente fiind pe locul 3, chestie de neimaginat în Scoţia, ba şi la o mulţime de puncte în urma liderului, Celtic), antrenorul părea surd şi orb. Ieri, însă, de neînţeles, Ianis a fost titular! Ba a jucat şi tot meciul în deplasare cu St. Johnstone. Cu el în echipă, jocul s-a limpezit, iar Rangers a câştigat cu 1-0, micşorând distanţa faţă delocul 2 până la 6 puncte. În Italia, cu Man revenit şi titular, şi în formă, ba şi autor al primului gol, Parma conduce cu 2-0 pe Lazio, iar când închei eu articolul mai sunt vreo 30 de minute din meci. Da, ai noştri sunt pata de culoare pe unde joacă... numai să joace!