Joi, 28 Noiembrie 2024 (11:47:15)

De Ziua Bucovinei, echipa PNL Suceava, în frunte cu liderul județean Gheorghe Flutur și deputații Ioan Balan și Bogdan Gheorghiu, a depus o jerbă de flori la bustul unionistului Iancu Flondor din centrul Sucevei. După momentul festiv, Gheorghe Flutur a transmis un mesaj în care a făcut apel la unitate în rândul tuturor românilor. „La mulți ani, Bucovina! La mulți ani, România! La mulți ani, bucovineni! La mulți ani tuturor românilor! Împreună cu colegii mei liberali am venit să depunem o jerbă de flori la statuia principalului fondator al unirii Bucovinei cu Țara, marele Iancu Flondor. Și noi am avut un Iancu, așa cum l-au avut ardelenii pe Avram Iancu. Am venit cu sufletul deschis pentru că vrem să aducem aminte neamului românesc de rolul pe care l-a jucat Bucovina și l-au jucat bucovinenii, oameni politici adevărați ai acelor timpuri”, a spus Flutur.

El a adăugat că dacă nu ar fi fost unirea Bucovinei cu Țara, nu ar fi existat nici ziua de 1 Decembrie și Marea Unire. „Iancu Flondor a fost președintele Congresului general al Bucovinei, cel care a organizat adunarea de la Cernăuți și rolul lui în istorie rămâne unul de unionist de frunte, alături de alți oameni de frunte. Ion Nistor, bucovineanul nostru. Ne mândrim cu ei, sunt un exemplu pentru noi. În această zi, de aici, de la Suceava, transmitem tuturor românilor un gând de unitate. Mai mult ca oricând este nevoie de unitate. Chiar dacă e o perioadă grea, o perioadă frământată, trebuie să luptăm pentru asta, pentru a fi mai puternici. În partea de nord a Bucovinei, care acum 106 ani se unea cu țara, sună alarmele, din păcate. Ne rugăm pentru frații și vecinii noștri să se oprească nemilosul și nedreptul război. Trebuie să milităm mai mult pentru asta. Și întorși acasă, noi, românii și clasa politică, avem multe învățăminte de care trebuie să ținem seama pentru perioada care urmează, luând exemplul înaintașilor noștri. E nevoie să luptăm mai uniți pentru populația de aici, pentru oamenii din frumoasa Bucovină”, a transmis liderul PNL Suceava.

El a mai adăugat că Bucovina este un ținut al mănăstirilor, un ținut binecuvântat de Dumnezeu. „Bucovina este un arhipelag cu peste 470 de monumente istorice, din care opt monumente UNESCO, o zonă multietnică și multiconfesională. Un ținut al toleranței, al cultului muncii, al lucrului bine făcut de oameni gospodari, modești, onești, care au case frumoase, care au comunități frumoase și familii frumoase. De aceea acest model al omului din Bucovina, al gospodarului, al țăranului din Bucovina este un model pentru toată România. Ne mândrim cu asta și cred că trebuie să luptăm pentru mai multe drepturi și să fim și mai mult respectați noi atunci când e vorba de alocare de resurse, de bani pentru dezvoltarea acestei zone. Și de aici, din cetatea Marelui Ștefan, transmit un gând bun pentru toată România, un salut pentru bucovinenii noștri din afară, din diaspora și pentru cei de acasă. La mulți ani din tot sufletul, Bucovină dragă, bucovineni și dragi români”, a încheiat Gheorghe Flutur.