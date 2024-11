Joi, 28 Noiembrie 2024 (12:29:13)

Într-o zi de mare importanță istorică, 28 Noiembrie – Unirea Bucovinei cu România în urmă cu 106 ani, președintele Asociației Forestierilor din România, Ciprian Dumitru Muscă, a transmis un mesaj de unitate și responsabilitate, amintind și de un alt eveniment important pentru Bucovina – inaugurarea Cazinoului Băilor, bijuteria arhitecturală a stațiunii turistice Vatra Dornei, care a avut loc fix acum un an.

”Astăzi celebrăm Ziua Bucovinei, o ocazie minunată de a ne bucura de bogăția culturală și istorică a acestei regiuni minunate! Bucovina, cu peisajele sale încântătoare și tradițiile păstrate cu sfințenie, ne inspiră să ținem vie unitatea dintre noi, indiferent de provocările întâmpinate.

Un simbol important al acestei uniri este Cazinoul Băilor, o clădire care vorbește despre rafinamentul și spiritul comunității noastre din vremurile de altădată.

Reabilitarea Cazinoului Băilor ne ajută să păstrăm vie amintirea valorilor care ne unesc și să ne îndreptăm privirea spre viitor, mândri că facem parte din acest colț de rai al României!”, a transmis Ciprian Dumitru Muscă.

Mai mult, într-o scurtă apariție video, președintele ASFOR a explicat de ce nu a putut fi prezent la Suceava, acasă, fiind în schimb prezent la Harghita, la Consiliul Județean, la discuții importante despre domeniul de activitate pe care îl reprezintă.

”28 Noiembrie – Ziua Bucovinei. Departe de casă, dar cu sufletul alături de suceveni, de bucovineni. A trebuit să accept astăzi invitația Consiliului Județean Harghita, să discutăm despre lemn. Și Suceava are lemn și se dezvoltă pe baza acestuia. Întreaga Bucovină s-a dezvoltat pe baza lemnului și are o adevărată cultură în această privință – civilizația lemnului în Bucovina. Ziua Bucovinei este o zi a unității, trebuie să fim din nou uniți și responsabili. Vă invit la Vatra Dornei să vă bucurați de perla Bucovinei – Centrul Muzeal Cazinoul Băilor, reabilitat și inaugurat fix acum un an de zile, pe 28 Noiembrie, de Ziua Bucovinei. Haideți la Vatra Dornei! Haideți în Bucovina! Haide să fim uniți!”