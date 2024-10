Ansamblul „Ciprian Porumbescu” Suceava

Vineri, 25 Octombrie 2024 (10:22:38)

Dirijorul Mihai Cotos a fost destituit din funcția de director interimar al Ansamblului Artistic „Ciprian Porumbescu” Suceava și a rămas fără atribuțiile de dirijor aproape trei luni. A atacat decizia în instanță. „Dintr-un angajat responsabil la locul de muncă, punctual și determinat să îmi fac profesia la cel mai înalt nivel, am fost ostracizat peste noapte, devenind un <element problemă în buna funcționare a unui colectiv>, am fost umilit și mi s-a dat de înțeles că toate problemele sunt determinate de simpla mea prezență. Nu a mai contat nimic, nici munca și pasiunea sau timpul și sacrificiile puse în slujba acestei instituții, emoțiile sau fricile pe care le-am înfruntat la fiecare pas, părerile pro sau contra asupra activității mele, absolut nimic!”, este mesajul transmis recent de profesorul Mihai Cotos, violonist, care a explicat cum au decurs lucrurile în ceea ce-l privește: „Printr-o decizie a managerului Centrului Cultural <Bucovina>, nemotivată, s-a hotărât ca la data de 4.10.2024 să fiu destituit din funcția de director interimar, fiindu-mi suspendate și atribuțiile de dirijor pe un termen de aproximativ trei luni. Pe modelul polițistului fără acces la informații clasificate, acum sunt nevoit să merg la un job unde nu mai înțeleg ce am de făcut și nici de ce sunt în această situație”.

· Greva instrumentiștilor

Vă reamintim că miercuri, 2 octombrie 2024, la Ansamblul Artistic „Ciprian Porumbescu” Suceava a avut loc o grevă. Atunci, 14 instrumentiști din totalul celor de 26 cu care activează această formație au refuzat să intre la repetiții. Nemulțumirile acestora se îndreptau spre dirijorul Mihai Cotos, pe care îl acuzau de „acțiuni dictatoriale”.

Directorul Ansamblului Artistic ”Ciprian Porumbescu” Suceava, Sorin Filip, a recunoscut atunci că există un diferend și că există nemulțumiri. „Într-adevăr, o parte dintre instrumentiști au refuzat să participe la repetițiile programate în cursul zilei de miercuri. Aceștia au depus o reclamație la adresa dirijorului, pe care îl acuză de practici abuzive cu ocazia repetițiilor. Pe de altă parte, și dirijorul Mihai Cotos reclamă că instrumentiștii nu respectă și nu urmează partiturile în mod corect”, a explicat în aceeași zi Sorin Filip, care anunța că pe 4 octombrie 2024 „se va întruni Comisia de Etică a Centrului Cultural Bucovina care va analiza acest subiect și va lua o decizie”.

· „Nu credeam că se poate ca peste noapte să fiu hărțuit profesional, înlăturat prin forță”

Profesorul Mihai Cotos a anunțat pe pagina sa de Facebook decizia luată de conducerea instituției la care este angajat, completând că se simte obligat, pentru demnitatea și sănătatea lui, să acționeze în instanță o asemenea decizie și să tragă un semnal de alarmă cu privire la acest mod de a acționa, „deoarece creează un precedent periculos”. „Nu credeam că se poate ca peste noapte să fiu hărțuit profesional, înlăturat prin forță și să nu mi se dea măcar dreptul la apărare. Ba mai mult să fiu defăimat când știu că singurul meu interes a fost o simplă dorință de performanță într-o instituție de stat. Sunt sigur și conștient ca nu sunt nici primul nici ultimul om într-o astfel de situație, dar am încredere în justiție și mai ales în Dumnezeu. Sunt sigur că lucrurile se vor aranja într-o ordine firească curând. Vă asigur de toată prețuirea mea și abia aștept să ne revedem din nou pe scenă”, a completat Mihai Cotos.

După suspendarea dirijorului Mihai Cotos, Orchestra Ansamblului Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” Suceava este condusă de Adrian Semeniuc, violonist și concert-maestru.