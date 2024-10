Vineri, 25 Octombrie 2024 (15:05:38)

Mobilizarea și impulsionarea angajaților pentru a-și face treaba, respectarea programului și atitudinea față de contribuabili sunt primele lucruri pe care și le propune primarul de Suceava, Vasile Rîmbu, concomitent cu curățenia în oraș.

Vineri, într-o conferință de presă ad-hoc, Rîmbu a declarat că preocuparea sa nu este să reducă numărul de angajați din primărie, ci „să-i mobilizăm și să facă mai mult decât au făcut până acum”. „Vă asigur că magazinele vor fi mult mai puțin frecventate de angajații primăriei în timpul programului. Nu mă ilustrați ca un bau-bau pentru angajații primăriei, eu chiar vreau să facem ceva pentru oraș. Am tot elanul să facem împreună cu toți sucevenii mai mult decât a fost până acum. Sunt multe de făcut, dar în primul rând ordine în primărie și curățenie în oraș”, a afirmat primarul.

Unul dintre primele spații care vor fi reamenajate este cel de la etajul I, cu ghișeele de la plata taxelor și impozitelor, despre care noul primar crede că arată „ca un bazar”.

Întrebat despre celebrele „clanuri” din primărie și despre angajații care au împlinit vârsta de pensionare, primarul a răspuns râzând: „nu știu de clanuri, dar în foarte puțin timp în primărie va fi un colectiv extrem de sudat și dedicat intereselor orașului”; „nu știu cine este doamna Văideanu, după nume pe prea puțini îi știu” și a spus că în prima zi de lucru a preferat să discute „cu tineretul din primărie, cu cei pe care îi putem mobiliza, cu cei pe care ne putem baza”. Referitor la când vor pleca din instituție cei pe care îi consideră nepotriviți cu posturile pe care le ocupă, Rîmbu a răspuns ambiguu: „probabil astăzi, la ora 16.00”.

Despre situația financiară a primăriei a afirmat că o va evalua singur, având în vedere că este economist și nu are nevoie de auditori externi pentru constatări. „Sunt un om venit din finanțe, am făcut și controale, cred că mai rețin ceva din disciplina asta și o să observ singur. Nu va fi o preocupare a mea ca să văd ce am moștenit sau s-o dau pe greaua moștenire, dar dacă ceva va fi în neregulă să fiți siguri că nu vom pune sub preș”, a mai spus primarul Vasile Rîmbu.