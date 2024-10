Vineri, 25 Octombrie 2024 (15:18:25)

Consilierul local sucevean Anca Gâtlan, aleasă pe listele PMP, a făcut un apel către toți membrii deliberativului din acest mandat să nu transforme ședințele în „dezbateri de târg”. În cuvântul său de la ședința de învestire a noului Consiliu Local și a primarului Vasile Rîmbu, Anca Gâtlan a transmis că nici în noul mandat nu trebuie să fie uitate promisiunile făcute cetățenilor în perioada campaniei electorale. „Fiecare dintre noi, și bineînțeles întâi dumneavoastră, nu trebuie să uităm ce am discutat cu oamenii pe toată perioada campaniei electorale. Fiecare dintre noi, în funcție de semnul politic sub care am candidat, am avut o platformă electorală și ne-am adresat oamenilor în funcție de necesitățile pe care le-am identificat și în funcție de oamenii cărora ne-am adresat. Reprezentarea de la masa Consiliului Local arată preferințele oamenilor, iar noi trebuie să le onorăm părerea acestora, dar totodată nu trebuie să uităm că avem o mare responsabilitate pe umeri, și aici mă adresez colegilor de la masa Consiliului Local”, a spus consilierul local PMP.

Anca Gâtlan a adăugat că cetățenii din municipiul Suceava au pus ștampila atât pe buletinele de vot pentru Consiliul Județean și pentru primar, dar au votat și listele pentru Consiliul Local Suceava. „Să nu uităm ce le-am promis cetățenilor din Suceava și să nu transformăm ședințele din cadrul Consiliului Local Suceava în dezbateri de târg. Și să nu uităm că suntem aici pentru a pune în practică ceea ce am promis fiecare dintre noi în conversațiile cu cetățenii municipiului Suceava. Să nu uităm că am promis că vom colabora indiferent de culoarea politică și indiferent de interesele politice și să facem după cum am jurat cu toții, tot ceea ce stă în puterile și priceperea noastră pentru binele locuitorilor municipiului Suceava. Aștept să lucrăm productiv”, a încheiat Anca Gâtlan.