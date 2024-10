Ședință de constituire

Municipiul Suceava are un nou deliberativ local, constituit ca urmare a voturilor exprimate la alegerile din vară, pentru mandatul 2024-2028.

Ședința de constituire și depunerea jurământului din partea noilor aleși locali a avut loc joi, 24 octombrie, la aproape cinci luni de la momentul votului.

Dacă numărul total de consilieri a rămas același, 23, ponderea partidelor în deliberativul local s-a schimbat semnificativ.

Astfel, cei mai mulți consilieri îi are PSD – 10, urmat de PNL – 6, în vreme ce fosta alianță ADU (Forța Dreptei, PMP și USR) are 4, iar AUR, prezent pentru prima dată în Consiliul Local Suceava, are 3 consilieri.

Prefectul Alexandru Moldovan, prezent la prezidiu alături de premierul României, Marcel Ciolacu, președintele CJ, Gheorghe Șoldan, și primarul Ion Lungu (încă în funcție în momentul respectiv), a deschis ceremonia de constituire a noului Consiliu Local, citând temeiul legal.

Sanda-Maria Ardeleanu, decanul de vârstă al noilor consilieri, a preluat conducerea ședinței, conform legii, fiind secondată de cei mai tineri consilieri, Cristina Zbârnea și Mihai Dumitru Crăciun.

De la începutul ședinței, secretarul CL, Ioan Ciutac, a precizat că doi dintre cei care se regăseau pe listele inițiale de consilieri locali – Marian Andronache și Emanuel Ungureanu - au renunțat, fiind înlocuiți cu supleanți.

Pe rând, în ordinea citirii, noii aleși locali au fost invitați la pupitru să depună jurământul de credință, având în față Biblia și Constituția.

Astfel, primul consilier complet validat a fost Dorin Achiței (PSD), urmat de Mihai Doru Anghelea (USR), Ciprian Anton (PNL) și Sanda-Maria Ardeleanu (PNL), Beniamin Atodiresei (PSD), Cătălin Axinte (AUR) și Andrei Bacoș (PSD).

Ceremonia a continuat cu Răzvan Codrin Bandac (PSD), Florin Boghian (PNL), Radu Bores (PSD), Roxana Ciornei (PSD), Mugur Corlățan (PNL), Mihai Dumitru Crăciun (AUR), Dan Ioan Cușnir (PSD), Andrei Ghiață (PSD), Anca Gâtlan (PMP), Veronica Grosu (AUR), Lucian Harșovschi (PNL), Adelina Paiu (PSD) și Cristina Zbârnea (USR).

Ultimii consilieri care au depus jurământul au fost Ilie Cristian Timoficiuc (PMP), Paul Turcoman (PSD) și Daniel Ungurian (PNL).

La finalul ceremoniei de constituire a Consiliului Local Suceava a fost invitat să depună jurământul și noul primar, Vasile Rîmbu, care nu are calitate de consilier local, dar va fi principalul inițiator de proiecte care vor fi supuse dezbaterii deliberativului local.

Într-o ședință ulterioară, dintre consilierii locali vor fi desemnați, prin vot, viceprimarii Sucevei.