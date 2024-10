Intensificarea utilizarii tehnologiilor digitale la Distrident Plus SRL

COMUNICAT DE PRESĂ

DISTRIDENT PLUS SRL a demarat in data de 16.10.2024, odata cu semnarea contractului de finantare nr. 480/16.10.2024 implementarea proiectului “Intensificarea utilizarii tehnologiilor digitale la Distrident Plus SRL”, cod SMIS 314237, proiect co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala.

Autoritatea de management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027 este Agentia Pentru Dezvoltare Regionala Nord Est.

Data inceperii proiectului: 16.10.2024; Data finalizarii proiectului: 30.09.2025.

Obiectivul general al proiectului: Implementarea unor solutii digitale moderne care sa permita cresterea capacitatii digitale a societatii in desfasurarea activitatilor de productie si comert necesare in domeniul de tehnica dentara

Obiectivele specifice ale proiectului:

1.Eficientizarea fluxului de vanzari prin digitalizarea gestionarii stocurilor si comenzilor si imbunatatirea infrastructurii IT

2.Digitalizarea fluxului tehnologic prin implementarea unui sistem de scanare dentara

Valoarea totala a proiectului este de 644.681,38 lei din care asistenta financiara nerambursabila 492.720,77 lei din care FEDR 418.812,65 lei.

Pentru informatii suplimentare privind derularea proiectului puteti contacta DISTRIDENT PLUS SRL, la tel0744843187, email: contact@distridentplus.ro, persoana de contact: MARIUS-CRISTINEL UNGUREANU.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.