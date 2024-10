Luni, 14 Octombrie 2024 (19:23:36)

Organizația Județeană Suceava a PSD a depus luni la Biroul Electoral listele de candidați pentru Senat și Camera Deputaților și este decisă să câștige alegerile parlamentare din data de 1 decembrie. De altfel, după depunerea listelor, liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat că începând din anul 2016, social-democrații au câștigat toate alegerile parlamentare din județ.

Candidații PSD Suceava pentru alegerile parlamentare au fost însoțiți la Biroul Electoral Județean de președintele ales al Consiliului Județean, deputatul Gheorghe Șoldan, de viitorul primar al Sucevei, Vasile Rîmbu, precum și de numeroși primari din județ.

Pentru Senat, social-democrații vin cu o listă de candidați deschisă de liderul PSD Suceava, actualul senator Ioan Stan, urmat de fostul subprefect Cristian Șologon, actualul senator Gheorghiță Mîndruță, farmacista Doinița Cocriș, inginerii Ciprian Muscă și Ciprian Costan.

Lista PSD Suceava pentru Camera Deputaților este deschisă de actualul deputat Eugen Bejinariu, urmat de deputata Mirela Adomnicăi, de avocatul Daniel Ionașcu (președintele Consiliului Național al Partidului Umanist Social Liberal), de președinta Organizației Femeilor Social Democrate, Larisa Blanari, președintele TSD, Cătălin Fediuc, omul de afaceri Florin Olaru, profesorul Matei Gabriel, doctorul Gelu Duprii, avocatul Traian Andronachi, economistul Stelian Simeria, Camelia Ivan, Octavian Alexandru Cost și Lăcrămioara Gheliuc.

Ioan Stan: „Sub guvernarea PSD județul Suceava a avut cel mai mare program de dezvoltare”

Liderul PSD Suceava, Ioan Stan, a declarat luni că în urma discuțiile avute deja cu cetățenii din județ este convins că social-democrații vor câștiga alegerile parlamentare.

„Ne-am înscris în această competiție electorală județeană pentru Parlamentul României, Camera Deputaților și Senat, și vă spunem că am venit cu gânduri bune. Vom face o campanie decentă. Avem o echipă bine constituită, avem tineri, femei și seniori, avem adevărați profesioniști în profesiile lor”, a spus Ioan Stan.

El a subliniat că PSD Suceava și-a propus să câștige această competiție electorală.

„Vă pot spune cu toate sinceritatea, mergând în județ în precampanie, că am fost apreciați în toate locurile și ni s-a spus că ne vor vota. Reprezentăm un partid care nu a înghețat pensiile și nu a tăiat salariile. Ba dimpotrivă, oameni au apreciat în mod deosebit faptul că anul acesta, începând din ianuarie, a fost prima mărire, marea mărire în octombrie și ați văzut acum încă o mică mărire, urmând ca de la 1 ianuarie pensiile să fie în raport cu inflația”, a declarat liderul PSD Suceava.

El a subliniat că social-democrații suceveni sunt hotărâți să câștige aceste alegeri, așa cum s-a întâmplat începând din 2016. „Îmi aduc aminte că din 2016 orice competiție parlamentară pe care am avut-o, am câștigat-o. Aveți încredere în noi că vom fi o echipă foarte bună și că vom reprezenta interesele Sucevei. Chiar în zonele unde am fost ni s-a spus că sub guvernarea PSD județul Suceava a avut cel mai mare program de dezvoltare”, a încheiat Ioan Stan.

Gheorghe Șoldan: „Dacă PSD va fi la guvernare în perioada 2024 – 2028, cu o echipă numeroasă de parlamentari de la Suceava vom avea mai multe investiții pentru județul nostru”

La rândul său, președintele ales al Consiliului Județean Suceava, deputatul Gheorghe Șoldan, a făcut un apel către suceveni să fie alături de PSD Suceava așa cum au fost și la alegerile locale, atunci când social-democrații au câștigat.

„Avem o listă foarte bună, o listă cu care ne vom prezenta în fața sucevenilor și avem nevoie de sprijinul sucevenilor și de data aceasta, așa cum au fost alături de noi și pe 9 iunie. Și asta pentru a putea face ceva pentru județul Suceava, împreună cu domnul primar ales, domnul Vasile Rîmbu, împreună cu cei din Consiliul Local, Consiliul Județean, cu noii primari, cu primarii care au experiență și continuitate. Avem nevoie de o echipă de parlamentari ai PSD foarte, foarte bună și foarte, foarte mare”, a precizat Șoldan.

El a evidențiat faptul că cel mai probabil PSD va fi în continuare la guvernarea țării. „Dacă e să vorbim astăzi, în ecuația politică nu avem cum să facem o guvernare fără PSD. Dacă PSD va fi la guvernare în perioada 2024 – 2028, cu o echipă numeroasă de parlamentari de la Suceava vom avea mai multe investiții pentru județul nostru și pentru municipiul Suceava”, a transmis Gheorghe Șoldan.

Vasile Rîmbu: Victoria finală pentru PSD va fi când va câștiga și alegerile prezidențiale și parlamentare

Și primarul ales al municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a spus că alegerile locale au reprezentat o victorie de etapă pentru PSD Suceava, iar victorie de final va însemna câștigarea alegerilor prezidențiale și parlamentare.

„La alegerile locale a fost o victorie de etapă, avem un 2 – 0 la pauză, însă rezultatul nostru nu va fi concludent și eficient decât atunci când victoria se va consfinți la fluierul de final, când vom avea și președintele României și majoritate parlamentară, în sensul să fim victorioși în alegeri”, a spus Vasile Rîmbu.

Printre cei care au luat cuvântul după depunerea candidaturilor a fost și avocatul Daniel Ionașcu, acesta declarând că și-a dorit să fie pe listele PSD de la Suceava pentru a aduce județul acolo unde acesta merită. „Cine din țara asta nu și-ar fi dorit să fie lângă o așa echipă? În mod evident mi-am dorit, ne-am dorit împreună să fim în echipă. A dat Dumnezeu să fim și îl rugăm să facem un procent bun. Nu sunt la prima roboteală pentru Suceava. Sunt aici cam de vreo 10 ani de zile, încercând să aduc foarte multe lucruri pe calea justiției. Și vă chem de acum să aducem Suceava exact acolo unde merită”, a precizat Daniel Ionașcu.