Certitudini rezonabile

Merge treaba la echipa națională pe modul turbo, de-i face și pe sceptici să înceapă să spere! Sau nu? Sau... la ce să spere? Una e să ajungem la un fotbal competitiv, alta să ne calificăm. La Mondiale mă referer, căci acesta este ținta de dincolo de Liga Națiunilor. Jumătate din treabă pare rezolvată, deplasarea din Cipru era considerată teoretic cea mai grea partidă din cele rămase. Și am văzut cu toții ce s-a întâmplat. Nu a fost un 3-0 precum cel cu Ucraina de la Europene, adică o o victorie mai mult conjncturală, irepetabilă la scorul ăsta. Cipru chiar este o echipă slabă, am dominat și la 1-0 și la 2-0, ceea ce nu prea ni se întâmplă. Eram obișnuiți să cedăm inițiativa oricui după ce deschideam scorul, am ca reper meciul cu Georgia, când a dat Mitriță gol cu capul (nu fusese încă tras pe linie moartă de Edi Iordănescu). Am lăsat atunci o echipă mai slabă decât noi să ne călărescă o repriză întreagă, ba încă în fața spectatorilor din Ghencea! Acum, în fața diasporei din Cipru, i-am luat pe sus pe insulari, ba chiar și de sus, Man permițându-și un stop ca la antrenament sau ca alea pe care le mai încearcă antrenorii când le vine o minge înaltă pe margine. Iar golurile au fost și frumoase, și lucrate. Man a deschis scorul după ce a beneficiat de o respingere norocoasă, dar până acolo faza a mers șnur, în mod normal trebuia să intre din prima, de la șutul lui Stanciu. La golul secund, din penalty, Răzvan Marin ar fi câștigat un concurs de tras la vinclu, în timp ce la al treilea s-a pus în aplicare o schemă la corner care l-a eliberat pe Man pentru centrare din colțul careului, ceea ce i-a prilejuit lui Drăgușin primul gol sub tricolor. Vom câștiga așadar grupa, avem ”certitudinea rezonabilă” că se va întâmpla asta după doar jumătate din meciuri, rămâne ca Mircea Lucescu să crească echipa în exprimare cu fiecare meci din viitoarea grupă, aia preliminară, ca apoi să valorificăm acest lucru la baraj. Observați că nu iau în calcul calificarea directă, pentru că am o altă certitudine rezonabilă, aceea că nu avem șanse la primul loc în preliminarii. Mai vedem după tragerea la sorți.