Luni, 14 Octombrie 2024 (17:37:28)

Instalarea primarului din Moara, Eduard Dziminschi, pentru cel de-al treilea mandat și depunerea jurământului de către acesta și de către consilierii aleși pe 9 iunie a marcat un moment inedit. La ceremonia care a avut loc luni după-amiază au fost prezenți atât actualul președinte al Consiliului Județean Suceava, liberalul Gheorghe Flutur, cât și președintele ales al acestei instituții, social-democratul Gheorghe Șoldan. Ambii au stat la prezidiu, despărțiți de prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan.

Sala unde s-a derulat ședința de constituire a noului Consiliu Local al comunei Moara s-a dovedit neîncăpătoare, iar printre cei prezenți s-a numărul și medicul Liviu Cârlan, primul cetățean de onoare al comunei Moara, care la finalul ședinței și-a exprimat încrederea în primarul Eduard Dziminschi.

Trebuie spus că din cei 15 consilieri locali pe care comuna Moara îi va avea au depus jurământul doar 14. Al 15-lea este un supleant care îi va lua locul lui Eduard Dziminschi, care a demisionat din funcția de consilier local în favoarea celei de primar.

La finalul ședinței de constituire a noului Consiliu Local au vorbit și cei care au participat, iar primul dintre ei a fost prefectul Alexandru Moldovan, care a remarcat că din cauza emoțiilor vechiul și noul primar din Moara nu și-a pus eșarfa tricoloră.

”Vreau să vă spun că Moara este un etalon în rândul celor 114 unități administrativ-teritoriale din județul Suceava. Moara și-a schimbat radical imaginea în ultima perioadă și asta vi se datorează în totalitate”, a transmis prefectul de Suceava.

· Felicitări pentru Eduard Dziminschi de la ambii președinți ai CJ Suceava

Gheorghe Flutur, actualul președinte al Consiliului Județean Suceava, i-a felicitat nu doar pe primarul ales din Moara, ci și echipa de consilieri și pe gospodarii comunei.

”Comuna așteaptă alte provocări la care trebuie găsite răspunsuri și sigur le vom găsi. Edi a făcut naveta la București aproape cât mine pentru a rezolva probleme pentru comunitate și măsura este clară, pentru că foarte multă lume din Suceava se mută către dumneavoastră. Trebuie să fiți uniți, pentru că vremurile sunt destul de încordate și de încrâncenate, să fiți uniți pentru interesul localității dumneavoastră, cum și noi trebuie să avem înțelepciunea să fim mai uniți pentru interesele județului Suceava”, a transmis Gheorghe Flutur.

Și președintele ales al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Eduard Dziminschi și, la rândul său, a vorbit de unitate.

”Este un privilegiu că aici în sală sunt și actualul președinte și viitorul președinte și unii poate s-au uitat confuz la acest aspect. Îi mulțumesc domnului primar pentru invitație și vreau să spun că indiferent de culoarea politică și ce se va întâmpla în perioada următoare avem nevoie de unitate, avem nevoie să lăsăm orgoliile politice deoparte și avem nevoie să ne dezvoltăm comunitățile noastre cu sprijinul nostru, de la Consiliul Județean, cu sprijinul viitorilor parlamentari, cu sprijinul viitorului Guvern. Edi este un primar bătăios, ca și domnul primar de la Dumbrăveni, ca și Cristi (n.a. – Cristinel Burac), care și-a preluat mandatul de primar în Șcheia. Avem nevoie ca primari ca Edi să fie puși în față, să fie dați exemple în comunitate, oameni care au venit din mediul privat și poate s-au sacrificat și s-au pus în slujba cetățenilor și cred că asta este cel mai important. Eu vă promit că 4 ani voi fi alături de dumneavoastră. Moara este în zona metropolitană, în buza municipiului Suceava și cred eu că Moara azi arată mai bine decât arată municipiul Suceava. Din păcate, și o spun ca locuitor al municipiului Suceava. Dar vă felicit pe dumneavoastră, pe foștii și pe viitorii consilieri locali și sunt sigur că împreună cu domnul primar, cu viitorii parlamentari, cu domnul prefect și cu mine, viitorul președinte al Consiliului Județean Suceava, vom face o echipă extraordinară”, a fost mesajul lui Gheorghe Șoldan.

· ”Am stat ani de zile pe sub uși la domnul Flutur pentru proiecte și voi merge în următorii 4 ani și la domnul Șoldan”

Eduard Dziminschi a mulțumit celor prezenți și a transmis că Moara are nevoie, în continuare, de investiții.

”Domnul Pavăl, primarul de la Dumbrăveni, mi-a fost mentor. A mers cu mine la București pentru ca Moara să aibă gaz. Și Moara are acum gaz, dar Dumbrăveni încă nu. Am stat ani de zile pe sub uși la domnul Flutur pentru proiecte și voi merge în următorii 4 ani și la domnul Șoldan, iar dacă va fi cazul voi intra și pe geam”, a arătat primarul din Moara.

Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan a remarcat că ziua de luni a fost una extrem de importantă pentru administrația comunei Moara, odată cu depunerea jurământului pentru un nou mandat de primar.

”Edi a demonstrat că are capacitatea de a strânge în jurul lui o echipă dinamică, care să facă diferența și diferența o face însăși înfățișarea comunei. Sunt oameni gospodari aici în Moara, mai este și comunitatea polonă care își aduce aportul la dezvoltarea localității. Așa cum au spus și colegii din PSD, sunt momente când trebuie să lăsăm deoparte divergențele politice și atunci când administrația locală are nevoie de sprijinul nostru să o facem fără să ținem cont de culoarea politică”, a menționat Ioan Balan.

Și deputatul PSD de Suceava Mirela Adomnicăi a remarcat prezența numeroasă a oamenilor în sala unde a avut loc ședința și a precizat că este un semn vizavi de așteptările din noul mandat.

”Pot confirma că în cele două mandate Edi a reușit să schimbe fața comunei, iar când mă uitam în sală am văzut oameni alături de care am tot mers prin noroaie de prin 2008 pentru că predecesorul său nu a reușit să asfalteze atât cât merita comuna aceasta. Primul cetățean de onoare al comunei Moara, domnul doctor Cârlan, mi-a spus că nu contează culoarea politică și mi-a spus că Edi va schimba fața comunei. Este în sală și primarul Ioan Pavăl, care este sfătuitorul primarilor debutanți, dar și al celor cu două mandate, și cred că va fi și în continuare alături de Edi”, a transmis Mirela Adomnicăi.