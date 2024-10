Luni, 14 Octombrie 2024 (14:53:50)

Rugby Club Gura Humorului a obținut o victorie cu punct bonus în meciul jucat duminică, la Alba Iulia, în cadrul Diviziei Naționale de Seniori.

Oaspeții au reușit să domine jocul în fața unui adversar care, deși aflat pe ultimul loc, a avut în teren mai mulți internaționali din Republica Moldova, care au fost puternici la nivel de grămadă.

”A fost un meci pe care totuși l-am dominat, dar în care s-au făcut multe greșeli, umezeala a afectat calitatea jocului și am ratat multe oportunități, scăpând baloane înainte. Nu am însă cum să fiu nemulțumit pentru că am înscris patru eseuri și am obținut maximum din acest meci, 5 puncte”, a declarat managerul-jucător Ștefăniță Rusu.

Scor final, CSU Alba Iulia – RC Gura Humorului 12-27.

Antrenorul jucător Sean Morrell, Marian Moroșanu, Ionuț Antonesi și Dragoș Bejan au înscris fiecare câte un eseu pentru humoreni la Alba Iulia, zestrea de puncte fiind completată din lovituri de picior de Mihai Daraban.

Humorenii au păstrat după acest meci și Cupa Tissot – Albini Prasa, care se pune în joc când se întâlnesc cele două echipe.

CSM Bucovina Suceava a pierdut prin neprezentare meciul pe care ar fi trebuit să îl joace duminică, la Petroșani. Sucevenii nu au putut face deplasarea din cauza lotului foarte subțire.

Duminica viitoare, pe stadionul Unirea din Suceava, va avea loc derbiul local dintre CSM Bucovina Suceava și RC Gura Humorului.