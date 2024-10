Luni, 14 Octombrie 2024 (12:27:53)

Cunoscutul medic sucevean Mihai Ardeleanu, cel căruia i se datorează înființarea secției Nefrologie și dezvoltarea serviciilor de dializă în Suceava, și-a exprimat aprecierea față de pacienții săi printr-un mod mai puțin obișnuit. A scris un volum de medicină internă, cu titlul „Medicina internă povestită pacienților”, publicat de editura Demiurg, din Iași, pe care l-a dedicat tuturor celor pe care i-a tratat în 50 de ani de activitate medicală.

„Am învățat medicina de la oameni deosebiți, maeștri fiecare în domeniul său. M-am apropiat însă de medicina internă, regina specialităților medicale, deoarece am înțeles că având simțuri treze și o gândire logică, poți face mult pentru omul aflat în suferință. Venind lângă patul său, trebuie să ai o atitudine plină de înțelegere pentru boala sa, pe care să încerci să i-o explici, pentru ca împreună cu el să încerci să o învingeți mai ușor. Explicându-i și făcându-te înțeles, ți-l câștigi partener în actul de vindecare. Nu este bucurie mai mare decât să vezi un om inițial bolnav, care evoluează bine sub îngrijirile tale. Am fost și cadru didactic la facultate, dar și medic în circumscripție rurală. A te face înțeles și a face bine prin actele tale este cel mai bun mod de a te apropia de sufletul unui pacient. Cei 50 de ani petrecuți la patul bolnavului constituie cartea mea de vizită”, a declarat dr. Ardeleanu.

Provenit dintr-o familie de intelectuali – tatăl, un ilustru magistrat, bunicul patern a fost inspector școlar, iar fratele mamei a fost academicianul Victor Tufescu, Mihai Ardeleanu a deprins în casă prețuirea pentru ştiinţele umaniste, istorie și artă.

Ca medic a dobândit dublă specialitate, în medicină internă și nefrologie, este doctor în științe medicale și a profesat la Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava din anul 1986 până în 2020. Anterior, în perioada 1979- 1986, a fost cadru didactic la Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași.

Pacienții cu probleme renale îi datorează înființarea secției Nefrologie la Suceava. Înainte de 1989, România avea doar patru centre de dializă, la Iaşi, Cluj, Timişoara şi Bucureşti. Sucevenii care aveau nevoie de această procedură pentru a supraviețui se înscriau pe o listă de aşteptare la Spitalul „C.I. Parhon” din Iaşi. Din 1994 au putut face dializă acasă, la Suceava, inițial la spital, apoi și la centre private, pe baza asigurării de sănătate.

Acestor pacienți le dedică doctorul Mihai Ardeleanu volumul apărut acum, în care le „povestește” medicina internă.