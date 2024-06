Joi, 13 Iunie 2024 (14:16:46)

O suceveancă a obținut locul II la două secțiuni ale Campionatul internațional de coafură și estetică din Turcia. Elena Ignea a făcut parte din echipa care a reprezentat România la Eurocup Festival C.M.C. Antalya 2024, un eveniment la care au participat loturi din 12 țări, care au concurat în diferite discipline și categorii. Elena a obținut locul II atât la categoria „Fantezie”, cât și la „Culoare și tunsoare”. Ea a explicat că pentru prima categorie concurenții au avut de realizat o coafură „artistică”, „în care toate elementele trebuie să fie din păr”. Cea realizată de Elena, în care singurul element „extra” a fost o pană de păun, a impresionat juriul, care a recompensat-o cu titlul de vicecampioană a acestei competiții internaționale.

Este a doua participare a sucevencei la acest campionat mondial al industriei de înfrumusețare. Anul trecut a fost în Italia și s-a clasat pe locul 7.

Elena a spus că lucrează în acest domeniu de 26 de ani. Este absolventă a Facultății de Comunicare și Relații Publice și a mărturisit că studiile în acest domeniu au ajutat-o foarte mult în munca ei, în care comunicarea este un element esențial.

„Arta nu este în foarfecă, ci în cunoaștere și comunicare. În primul rând mă interesează identificarea personalității clientului, cum merge, cum se mișcă, expresia feței. Părul este ultimul la care mă uit. Pentru ca toată lumea să fie mulțumită primul pas este de cunoaștere, de comunicare. Trebuie să cauți stilul omului, ceea ce i se potrivește, nu moda. A fi la modă este ceva comun”, consideră Elena.

În opinia ei, tunsoarea sau coafura exprimă personalitatea unei persoane și prin ceea ce face încearcă să inducă această mentalitate: „oamenii au tendința să copie, ignorând că fiecare poate fi unic”.

Din această perspectivă, mărturisește că sunt clienți pe care îi refuză. „Cel mai comun refuz este când clientul se decide să se tundă în drum spre salon. Este o decizie impulsivă, pe care apoi o regretă și se supără pe tine pentru că i-ai dat curs”, povestește Elena. Alte motive de refuz sunt de ordin medical, când sunt solicitate operațiuni chimice care ar afecta sănătatea persoanei respective, iar uneori chiar de igienă, când coafeza are dubii asupra acestui aspect. „Vreau să am rezultate și pentru asta trebuie să am și oamenii potriviți”, mărturisește ea.

Elena Ignea nu se mulțumește doar să câștige premii în competiții de coafură și estetică, ci a decis să-i învețe și pe alții secretele acestei profesii. De la începutul acestui an a deschis o „academie de coafură”- aceasta este titulatura utilizată în domeniu. După cum spune Elena, aceasta „este mai mult decât o școală” deoarece cursanții învață nu doar despre tunsori, culoare și coafură, ci și să-și „citească” clienții și să le armonizeze tunsoarea/ coafura cu personalitatea, „astfel încât aceștia să poată spune, atunci când se ridică de pe scaun și se privesc în oglindă, <ăsta sunt eu!>”.