Duminică, 26 Mai 2024 (11:15:52)

Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a transmis, duminică, un comunicat de presă, cu un bilanț al primei jumătăți a campaniei electorale pentru alegerile locale și europarlamentare.

Flutur a arătat că în perioada anterioară campaniei electorale a fost în toate unitățile administrativ-teritoriale din județ, iar de la începutul campaniei a avut întâlniri cu alegătorii din trei sferturi din localități. Potrivit liderului liberal, în cadrul acestor întruniri a constatat că foarte mulți oameni apreciază proiectele inițiate/ puse în practică de administrațiile PNL din județul Suceava. Printre acestea se numără autostrăzile „care să scoată din izolare județul nostru” și să-i convingă să revină în țară pe sucevenii plecați la muncă în străinătate. „De multe ori se dau exemple ale primarilor liberali ca povești de succes și o comparație face diferența și mulți suceveni își doresc primari liberali. În anumite zone populația invocă întâlniri mai dese cu primarii și cu reprezentanți ai primăriilor și consultări publice pe proiectele care îi privesc”, a afirmat Flutur.

În ceea ce privește trebuințele și problemele identificate în urma discuțiilor cu oamenii, președintele PNL Suceava a arătat că s-a conturat nevoia de locuri de muncă, pentru care este propus programul liberal de reindustrializare a județului Suceava; consultanță pentru fermierii sau gospodăriile mici și asociere pentru a putea rezista pe piață; criza apei potabile, care obligă unele primării care nu au făcut proiecte pentru rețele de apă și canalizare să acceseze rapid astfel de programe; nevoia de dispensare și centre medicale în mai multe localități din județ pentru a nu apela la serviciile de urgență când nu este necesar; izolarea și anveloparea blocurilor, pentru ca acestea să fie mai atractive pentru oameni; extinderea programului „Masa sănătoasă în școli”, introdus deja în o parte din școlile din județ.

Gheorghe Flutur a afirmat că va aduce aceste observații în atenția viitorilor primari, iar pentru echipa de la Consiliul Județean Suceava vor constitui o prioritate în mandatul următor.

„Ca o concluzie generală, lipsa de realism a unor adversari politici și trecerea pe pilot automat a lozincilor de campanie că totul e rău și ei vor face să fie bine, dar fără să vină cu soluții concrete, îi trimit în derizoriu. Oamenii apostrofează amatorismul, lipsa de consistență a unor lideri opozanți de-ai mei. Fuga de dezbateri publice a unor lideri de partide, ce stau ascunși, și trimiterea la înaintare a unor începători e văzută rău de populație și sigur va fi taxată la vot. Noi nu am plecat din cămine culturale fără să lămurim oamenii, nu am lăsat probleme fără răspuns și am avut o dinamică foarte bună, de 5-6-7 localități pe zi, în fiecare zi, ca o formă de respect pentru electoratul sucevean”, a declarat Gheorghe Flutur.

În final, liderul PNL a concluzionat că „sucevenii știu cine a făcut și cine nu a făcut treabă pentru dezvoltarea județului Suceava și adevărul este de partea administrației liberale”.