Duminică, 26 Mai 2024 (15:38:38)

Un membru al Biroului Electoral de Circumscripție Municipală nr. 4 Rădăuți reclamă că Primăria Rădăuți îi discriminează pe locuitorii din cartierul Tolocii (Toloaca de Sus și Toloaca de Jos). Viorel Andrișan spune că punctul de vedere exprimat este unul personal, dar situația creată nu poate fi una acceptabilă.

”În urmă cu două săptămâni, am adus la cunoștința Biroului Electoral de Circumscripție nr. 4 Rădăuți, că din punctul meu de vedere, panourile electorale pentru amplasarea afișelor electorale de către candidați la aceste rânduri de alegeri sunt insuficiente, fiind în număr de 11 panouri amplasate disproporțional pe suprafața municipiului, Rădăuțiul având o populație de aproximativ 25.000 de locuitori.

Am avut rugămintea, în cartierul Tolocii (Toloaca de Sus și de Jos), cartierul cu cea mai întinsă suprafață din întreg municipiul Rădăuți, să se amplaseze măcar 2 panouri electorale, pentru că fizic panourile sunt inexistente în această zonă! Există oameni din acel cartier care mi-au adus la cunoștință faptul că au rude, prieteni, că nu sunt informați sau suficient de bine informați despre cine candidează la alegerile ce vor avea loc în data de 9 iunie 2024!”, a transmis Viorel Andrișan.

Membrul BEC Rădăuți spune că, susținut de o parte din birou, a întocmit o solicitare către Primăria Municipiului Rădăuți și primarul Bogdan Loghin.

”Propunerea biroului transmisă a fost de a monta cel puțin un panou în acest cartier. Au trecut deja 2 săptămâni de la transmiterea solicitării, mai sunt 2 săptămâni până la data alegerilor și Biroul Electoral de Circumscripție nr. 4 nu a primit nici un răspuns în acest sens. Mai mult, deși sunt cetățean domiciliat in municipiul Rădăuți și membru al Biroului Electoral de Circumscripție, am fost blocat pe pagina oficială de Facebook a Primăriei Municipiului Rădăuți și astfel nu am cum să văd niciun fel de informare din partea municipalității, deși pagina se declară a fi guvernamentală, iar acest gest înseamnă din punctul meu de vedere îngrădirea unor drepturi si libertăți, respectiv dreptul de a fi informat în mod egal, așa cum sunt informați toți cetățenii municipiului Rădăuți.

Chiar dacă sunt reprezentant al unui partid politic (n.a. – PSD) în Biroul Electoral de Circumscripție, în mod imparțial, îmi doresc transparență, îmi doresc comunicare, iar alegerile din 9 iunie 2024 să se desfășoare în mod echitabil pentru toți candidații!”, a mai menționat Viorel Andrișan.