Un ansamblu de bazine de înot în aer liber, cu tobogane pe categorii de vârstă, plajă cu șezlonguri și umbreluțe, dar și piscine acoperite, centru Wellness&SPA și o imensă grădină urbană, cu acces liber – acesta este unul dintre principalele proiecte pe care Lucian Harșovschi vrea să le concretizeze, în calitate de primar al Sucevei.

„Municipiul Suceava are peste 100 de mii de locuitori. Nu toți sunt copii, nu toți sunt tineri, cum nu toți sunt persoane vârstnice, dar cu toții trăiesc în acest oraș și noi trebuie să gândim proiecte pentru toți, pentru necesitățile fiecăruia în parte.

Pentru că ne dorim un oraș pentru toți, sigur că vom continua să ne ocupăm de străzi și de <utilități>, dar ne gândim și la timpul liber al sucevenilor și avem în plan proiecte în acest sens, iar printre ele se numără un aquapark”, spune Lucian Harșovschi, candidatul de primar al PNL.

Proiectul va fi depus pentru finanțare în cadrul Programului Operațional Regional, prioritatea 7 - „O regiune atractivă”.

Aquapark-ul va fi realizat pe o suprafață de 3,5 hectare și va avea o clădire principală care va cuprinde:

* ansamblu de bazine;

* piscine acoperite;

* tobogane pe categorii de vârstă;

* grupuri sanitare;

* spații comerciale, birouri și spații administrative;

* vestiare și case de bilete;

* un centru Wellness&SPA;

* un punct de prim ajutor.

Toate aceste obiective vor fi realizate pe o suprafață de 10.000 mp.

Pe diferența de 25.000 mp vor fi amenajate:

* piscine exterioare;

* tobogane exterioare independente;

* plajă exterioară;

* bază observare pentru post salvamar;

* dușuri;

* grupuri sanitare;

* spații tehnice;

* locuri de parcare.

De asemenea, proiectul prevede o grădină urbană și acces liber cu alei, pergole și zone de relaxare.

„Avem deja pași făcuți în acest sens, colegii mei pregătesc documentația, iar în momentul în care linia de finanțare va fi deschisă, vom fi pregătiți să depunem primii proiectul.

Mai sunt 14 zile până la alegeri (13, de luni), iar ceea ce voi continua să fac și în aceste zile va fi să prezint proiectele bazate pe ceea ce își doresc sucevenii și gândite pentru dezvoltarea acestui oraș. Mă voi focusa pe acest lucru, deși poate contracandidații mei își doresc altceva prin ceea ce <împrăștie> în mediul online, prin diverse căi. Nu este campanie electorală ceea ce ei fac, ci doar niște jocuri murdare.

Am încredere că sucevenii mă cunosc și știu ce am realizat în tot acest timp, în limita atribuțiilor pe care le-am avut și <trecând> peste acestea de multe ori, pentru că știu exact ce se poate face și știu exact ce am de făcut.

Sunt sigur că împreună cu ei, după data de 9 iunie, vom reuși să facem și mai multe lucruri bune pentru acest oraș pe care îl numim acasă.

Biruiți răul prin Bine! Cu Dumnezeu înainte și alături de voi toți”, a concluzionat Lucian Harșovschi, care candidează pentru funcția de primar al Sucevei, pentru a pune în aplicare proiecte concrete și realizabile, de dezvoltare a orașului.