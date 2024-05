Parteneriat

Candidatul independent pentru funcția de primar al orașului Salcea, Mircea Belțic, are susținerea candidatului PSD pentru președinția Consiliului Județean Suceava, deputatul Gheorghe Șoldan. Acesta a fost prezent joi alături de Mircea Belțic la lansarea oficială a candidaturii pentru Primăria Salcea. „Într-o competiție electorală este important să avem cât mai multe opțiuni și idei pe masă. De aceea, am rămas profund mâhnit de încercarea unora de a-l împiedica pe candidatul independent Mircea Belțic să candideze pentru funcția de primar la Salcea. În spiritul unei întreceri electorale corecte și transparente, nu am fost de acord nici cu eliminarea din cursa pentru președinția Consiliului Județean a candidatului AUR, eliminare pentru care noi, PSD-ul, ne-am opus. La nivelul actualei conduceri județene nu mă mai miră nimic, însă în cazul tânărului primar de la Salcea am rămas cu un gust amar.

Pe lângă faptul că a dezbinat comunitatea și i-a dezamăgit pe majoritatea celor care l-au ales în 2020, tentativa sa de a rămâne singur în cursa electorală mi se pare descalificantă.

Din fericire, Mircea Belțic este în continuare în competiția electorală”, a transmis Șoldan, care a arătat că lansarea candidaturii acestuia a avut loc la căminul cultural din Salcea, în prezența a aproximativ 250 de locuitori.

„Fără intenția de a supăra pe nimeni, ci doar cu scopul de a spune lucrurilor pe nume, Salcea este un oraș doar cu numele, deși se află în imediata apropiere a municipiului Suceava.

Joi, l-am avut alături de mine pe primarul Ioan Pavăl, de la Dumbrăveni, cel care a transformat localitatea vecină într-una de nivel european, de nu mai știi care e orașul și care e comuna”, a precizat candidatul PSD pentru șefia județului. El le-a transmis celor prezenți că pe 9 iunie este timpul pentru o schimbare reală în administrația locală și a apreciat numărul foarte mare de locuitori din Salcea care au venit nu pentru un partid anume, ci pentru viitorul orașului lor.

„Salcea trebuie să arate ca un oraș, să se dezvolte și să le ofere oamenilor un trai mai bun, pentru că despre asta este vorba, la urma urmei.

Am toată încrederea că Mircea Belțic este omul potrivit pentru această misiune.

Spun asta și pentru că am văzut și am discutat despre programul lui de dezvoltare pentru orașul Salcea și, cum am spus și la întâlnirea de joi, am nevoie de astfel de primari dedicați în echipa mea pentru a dezvolta județul nostru.

Un președinte de Consiliu Județean trebuie să se implice alături de primar și consilierii locali în dezvoltarea fiecărei localități, nu doar să-l facă liberal pe primar înainte de alegeri și să promită lapte și miere, după ce patru ani, tot sub conducerea lor, nu s-a întâmplat mare lucru.

Nu voi fi un astfel de președinte de Consiliu Județean și cred că nu putem vorbi de dezvoltarea județului până când nu vom reuși să creștem nivelul de dezvoltare în toate localitățile, nu doar în cele unde avem capital electoral.

Aici este diferența de mentalitate și de viziune! Diferența pentru Salcea, pentru fiecare localitate, pentru județ, o puteți face voi, oameni buni, pe 9 iunie”, a transmis Gheorghe Șoldan.