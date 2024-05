Colțul cititorului

Luni, pe data de 20 mai 2024, în sala mare a Casei de Cultură a orașului Liteni, a avut loc dezbaterea „Descoperă viitorul tău profesional: Conversații cu Experți”, eveniment organizat de către Consiliul Școlar al Elevilor Liceului Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanu”.

Evenimentul a avut drept obiectiv implicarea profesioniștilor din diverse domenii, care au prezentat elevilor de la clasele a X-a, a XI-a și a XII-a detalii despre alegerile lor de a urma o anumită carieră, alături de experiența lor universitară și cea practică. Printre invitați s-au numărat: antreprenoarea Alexandra Harja-Samsonescu, asist. univ. Marian-Vlăduț Toma - expert IT, de la Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, alături de șef de lucrări dr. Alina-Sînziana Melinte-Popescu, medic primar în obstetrică-ginecologie, și șef de lucrări dr. Marian-George Melinte-Popescu, medic specialist gastroenterologie, ambii de la Facultatea de Medicină și Științe Biologice USV.

„Desfășurarea activității <Descoperă viitorul tău profesional: Conversații cu Experți> a reprezentat o inițiativă esențială pentru elevi, oferindu-le inspirație și clarificare în ceea ce privește viitorul lor profesional. Prin interacțiunea directă cu experți din diverse domenii, aceștia au putut obține o înțelegere mai profundă a diferitelor cariere și a provocărilor și satisfacțiilor asociate cu fiecare. Aceste conversații nu numai că i-a motivat pe elevi să-și urmeze pasiunile, dar le-a oferit și oportunitatea de a-și extinde rețelele de contacte și de a primi sfaturi personalizate pentru a-și ghida alegerile de carieră. Astfel, această activitate a contribuit semnificativ la orientarea și dezvoltarea profesională a elevilor, pregătindu-i pentru un viitor de succes în domeniul lor ales”, ne-a povestit eleva Maria-Raluca Moisii, președinte CȘE.

Alexandra Harja-Samsonescu, antreprenor de la vârsta de 22 de ani, a început prin a felicita organizatorii evenimentului, exprimându-și bucuria de a primi invitația. Ea a subliniat că astfel de evenimente, pentru care militează activ, joacă un rol esențial în orientarea studenților către cariera lor. „Liceul este o perioadă crucială pentru dezvoltarea personală și descoperirea de sine, punând bazele pentru aspirațiile viitoare”, a remarcat ea. Reflectând asupra propriei sale călătorii, ea a împărtășit: „În timpul anilor de studenție, m-am simțit obligată să mă angajez în activități dincolo de cele academice, ceea ce m-a determinat să înființez o afacere de curățare a pernelor.”

Fiind studentă în zona de economie, a înțeles importanța experienței practice în economie și contabilitate. Cu multă voință, a depășit obstacolele birocratice inițiale și a deschis prima sa afacere. A lucrat până târziu în noapte după orele de la universitate, confruntându-se cu multe provocări, dar a fost un început care a ajutat-o în viitor. „Am folosit un utilaj pe care l-am cumpărat cu banii câștigați cu greu, care avea multe dezavantaje, dar lucrând în această nișă, mi-am dat seama de necesitatea unui utilaj mai bun. Motivat de doleanțele colaboratorilor, am decis să dezvolt și să brevetez o mașină mai eficientă pentru curățarea și producerea pernelor și a pilotelor în țară și în străinătate. Această aventură a marcat primul meu pas în lumea antreprenoriatului. Am continuat să ne concentrăm pe antreprenoriat și am dezvoltat diverse activități. În prezent, producem și comercializăm rulote comerciale pentru cafenele, birouri și cabinete medicale și fabricăm perne pentru industria HoReCa, cu ajutorul utilajului nostru brevetat”, a relatat aceasta.

Antreprenoarea Alexandra Harja-Samsonescu a afirmat că alegerea unui drum în viață este o provocare, mai ales într-o epocă dominată de informații online. Ea reliefează importanța de a profita la maximum de anii de liceu prin dobândirea unor calități, precum seriozitatea și punctualitatea și prin implicarea în activități de voluntariat și alte activități care favorizează dezvoltarea profesională. În calitate de consilier local în municipiul Suceava, ea a promovat întotdeauna implicarea tinerilor în activități civice și comunitare. Ea îi încurajează pe tineri să se implice în comunitățile lor, observând că aceștia participă din ce în ce mai mult la luarea deciziilor și la activitățile comunitare. „Nu uitați, viitorul depinde de voi și sunteți responsabili pentru viața și viitorul pe care îl veți avea. Este o perioadă dificilă, mai ales pentru cei care se află în ultimii ani de liceu, când ieșiți din zona de confort și vă luați viața în propriile mâini. Nu uitați că viitorul vă aparține.”

Următorul invitat a fost asist. univ. Marian-Vlăduț Toma, expert IT și fost absolvent al Liceului Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni. Acesta a descris traseul său educațional după terminarea ciclului liceal: „Imediat după liceu, m-am înscris la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din cadrul USV. Am știut dintotdeauna ce vreau să fac, fiind pasionat de calculatoare și tehnologie încă din copilărie. În primul an de facultate, am avut câteva surprize, pe care vi le împărtășesc pentru a fi pregătiți dacă alegeți o carieră în acest domeniu: programarea și în general ingineria presupune multă matematică, mai ales în primii 2 ani de studiu. Am fost plăcut surprins să constat că eram bine pregătit pentru această facultate, datorită studiilor mele liceale. De asemenea, diversitatea activităților extracurriculare adresate studenților face ca studenția să fie o perioadă foarte plăcută. Cei pasionați de acest domeniu au posibilitatea de a alege atât un program de studiu ingineresc din cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, la fel ca cel urmat de mine, dar și alte programe mixte, cum ar fi Informatică economică (Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri) sau Media Digitală (Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării). Domeniul IT este foarte complex, înglobând mai multe subdomenii sub termenul generic IT. Necesită o formare continuă deoarece în fiecare an apar noi tehnologii. Nu este suficient să înveți doar o singură tehnologie sau un singur limbaj de programare; trebuie să fii mereu pregătit să înveți mai mult.”

Acesta a menționat apoi opțiunile pentru a studia IT, acestea fiind studiul la universitate sau studiul individual. El a sugerat că este probabil ca aceste abordări să se intersecteze, susținând: „Indiferent dacă urmează o facultate, studenții trebuie să se angajeze în studiu individual în mod extensiv. În cadrul mediului universitar, studenții beneficiază de interacțiunile cu profesorii care servesc drept mentori, răspund la întrebări și facilitează dezvoltarea de competențe dincolo de ceea ce pot oferi cursurile online în mod izolat.”

„Rolul facultății este să te învețe cum să înveți. Avem nevoie de mult interes din partea dumneavoastră. Căutăm cu adevărat tineri implicați și serioși. Mulți studenți încep să muncească și să câștige bani încă din primul an sau al doilea. Este important să găsiți un echilibru între studiile universitare și activitatea profesională pentru că veți avea suficient timp pentru a munci. Nu trebuie să neglijați partea de studiu”, a încheiat asist. univ. Marian-Vlăduț Toma.

Următorul invitat, din domeniul medical, a punctat oportunitățile extinse pe care le oferă facultatea de medicină dincolo de a deveni medic. „Finalizarea a șase ani de studii medicale deschide ușile către diverse specialități. Sper ca cel puțin jumătate dintre voi să mi se alăture în această profesie. În timp ce îngrijorările legate de independența financiară în medicină sunt frecvente, fiți siguri că la specializare, după cei șase ani de studii medicale, veți fi medic rezident plătit. Călătoria prin educație și specializare este interactivă”, a împărtășit șef de lucrări dr. Alina-Sînziana Melinte-Popescu, medic primar în obstetrică-ginecologie.

Aceasta a afirmat că învățarea în medicină este un proces continuu și dinamic care se întinde pe parcursul a șase ani, necesitând curajul de a lua decizii critice fără a avea claritate imediată asupra rezultatelor. „Medicina cere curaj, o trăsătură evidentă la dumneavoastră în această etapă a vieții. Vă încurajez să o considerați o opțiune viabilă”, a concluzionat dr. Alina-Sînziana Melinte-Popescu, îndemnând audiența să îmbrățișeze provocările și recompensele unei cariere medicale.

Pe măsură ce ne apropiem de vacanța de vară, semnificația acesteia variază: relaxare pentru unii, în timp ce pentru elevii de clasa a XII-a, aceasta presupune examene serioase. În mijlocul acestui context de prezentare medicală, prioritizarea sănătății este primordială. Dincolo de bunăstarea fizică, menținerea echilibrului psiho-emoțional este crucială. „A ieși din liceu cu cunoștințe pregătite să te propulseze în universitate este esențial, mai ales având în vedere prezentările colegilor mei antevorbitori: antreprenoriatul necesită adesea expertiză economică, obținută de obicei prin studii superioare. Universitatea nu înseamnă doar să dobândești cunoștințe sau să stăpânești o profesie; ea cultivă un individ într-o persoană activă, cu discernământ și ancorată în realitate. Ea favorizează creșterea, insuflând o înclinație spre cercetare”, a relatat șef de lucrări dr. Marian-George Melinte-Popescu, medic specialist gastroenterologie.

Facultatea ne înzestrează cu abilitatea de a examina articolele, de a discerne autenticitatea informațiilor online și de a descifra mesajul de fond din prezentările colegilor sau profesorilor. Optarea pentru o carieră medicală trebuie să fie sub forma unei vocații, a unei chemări, care nu poate fi urmată sub constrângere, sub presiunea părinților sau doar pentru a obține un câștig financiar într-un interval de timp scurt. Ea cere un respect profund pentru viață, pentru propriul corp, pentru sănătate și pentru bunăstarea celorlalți.

Indiferent de domeniul medical ales, responsabilitatea rămâne aceeași pentru că în mâinile unui farmacist, asistent medical, fizioterapeut sau oricărui alt specialist în orice alt domeniu medical se află bunăstarea unor persoane, de la un nou-născut fragil până la o persoană în vârstă de 90 de ani care solicită îngrijire. „Pacienții vin la dumneavoastră nu de bucurie, ci pentru că se confruntă cu provocări de sănătate. Fără compasiune și empatie pentru suferința lor, această profesie nu este potrivită. Alternativ, se poate alege o specialitate medicală mai restrânsă, care nu implică interacțiunea directă cu pacienții. Cu toate acestea, pentru cei care se implică direct cu pacienții, este vorba de mai mult decât de diagnostic și tratament; este vorba de ameliorarea a ceea ce poate fi cea mai presantă preocupare din lumea lor - fie că este vorba de propria sănătate, de cea a unei persoane dragi sau a unei rude apropiate”, a adăugat dr. Marian-George Melinte-Popescu.

El îi încurajează pe elevii de liceu să profite la maximum de timpul pe care îl au la dispoziție deoarece acesta oferă numeroase oportunități și resurse pentru descoperirea de sine. Fie că se gândesc la o carieră în medicină sau în orice alt domeniu, este vital să simtă o legătură profundă cu calea aleasă și să caute informații exacte despre aceasta. „În medicină, de exemplu, programul poate fi solicitant, necesitând o disponibilitate constantă pentru pacienți. Cu toate acestea, satisfacția derivată din gestionarea urgențelor medicale este profund satisfăcătoare. Adevărata împlinire constă în a face bine - plasând bunăstarea pacienților pe primul plan și ajutându-i în drumul lor spre recuperare, îmbunătățindu-le astfel calitatea vieții.”

Descoperirea adevăratei tale vocații nu se poate întâmpla peste noapte; este o călătorie care se desfășoară cu timpul și cu conștiința de sine. Este posibil ca unele persoane să nu-și înțeleagă niciodată pe deplin potențialul, chiar și în etapele ulterioare ale vieții. Cu toate acestea, înarmați cu cunoștințele și dedicarea potrivite, succesul și creșterea personală sunt inevitabile în orice profesie aleasă. Recompensele financiare vor urma în mod natural, dar este esențial să nu vă fixați doar pe câștigul monetar. În schimb, concentrați-vă pe urmărirea unei cariere satisfăcătoare care să se alinieze cu pasiunile voastre și să vă ofere un scop în fiecare dimineață când vă treziți. Fie că este vorba de medicină, IT, antreprenoriat sau orice alt domeniu, cheia este să găsești satisfacție în munca ta și să contribui în mod pozitiv, atât la viața ta, cât și la viețile altora.

Diana-Maria Poenaru