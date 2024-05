Joi, 23 Mai 2024 (14:01:15)

Candidatul PSD pentru președinția Consiliului Județean Suceava, deputatul Gheorghe Șoldan, le-a promis locuitorilor din Stroiești că nu va fi un politician pe care o sa-l vadă o dată la patru ani. „Oamenii s-au săturat, pe bună dreptate, de politicieni pe care îi văd doar o dată la patru ani, când aceștia vin să le ceară votul. Le-am promis celor aproximativ 100 de oameni cu care m-am întâlnit miercuri seară la căminul cultural din Stroiești că eu nu voi fi un astfel de politician. Fac parte dintr-o nouă generație și m-am înscris în cursa pentru președinția Consiliului Județean pentru a le demonstra sucevenilor că județul poate să se dezvolte mult mai mult și într-un ritm mai alert decât în ultimii 16 ani”, a spus Gheorghe Șoldan. El le-a transmis sucevenilor că îl vor vedea des, nu doar la Stroiești, ci în fiecare localitate. „Și asta pentru că sunt tânăr, am energia și ambiția necesare și știu că dezvoltarea județului nu se poate realiza decât prin dezvoltarea fiecărei comunități. La Stroiești, am fost miercuri alături de colegii din PSD Suceava pentru a-l susține pe Gheorghiță Chirilă, candidatul nostru pentru funcția de primar al comunei, și pentru a le vorbi oamenilor despre programul nostru de dezvoltare a județului”, a precizat candidatul PSD pentru șefia județului. El a arătat că după două mandate de consilier local, Gheorghiță Chirilă a luat decizia de a candida pentru funcția de primar, dorind să demonstreze că este pregătit să ducă comuna la un nou nivel de dezvoltare. „Echipa PSD va fi alături de candidatul nostru și de locuitorii comunei Stroiești, așa cum am fost și în realizarea celor mai importante proiecte pentru comunitate în perioada administrației social-democrate. Aceasta este promisiunea noastră: un angajament real și vizibil. Nu doar cuvinte rostite în campania electorală și un președinte de Consiliu Județean pe care îl vedeți doar o dată la patru ani”, a declarat Gheorghe Șoldan.