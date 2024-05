Miercuri, 8 Mai 2024 (17:10:02)

Președintele PNL Suceava și al Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a avut la Vama o întâlnire cu câteva sute de oameni, la evenimentul în care tânărul viceprimar Tiberius Constantin Lucuțar și-a lansat candidatura pentru postul de primar la alegeri din 9 iunie. În cadrul întâlnirii, Gheorghe Flutur i-a mulțumit primarului în funcție, Nicolae Baltag, care timp de patru mandate a fost ales de cetățeni în fruntea comunei.

„În această perioadă a făcut foarte multe lucruri bune pentru comuna Vama și trebuie apreciat pentru acestea, dar și pentru schimbul de catifea care a venit la propunerea dumnealui. Luând decizia de a se retrage, el a cedat locul său actualului viceprimar. Este o procedură liberală elegantă, democratică și de aplaudat, pe modelul din municipiile Suceava și Vatra Dornei, din comuna Izvoarele Sucevei și din alte locuri din grădina liberalilor suceveni”, a transmis Flutur.

El a precizat că tânărul Tiberius Lucuțar are proiecte curajoase pentru extinderea rețelei de apă și canal, atât în satul Molid, cât și în Prisaca Dornei, dar și construirea unei creșe, modernizarea unor drumuri de piatră din localitatea Vama, amenajarea de spații verzi, parcuri de joacă pentru copii, precum și construirea unei săli de sport pentru tineri. Președintele CJ Suceava a adăugat că Vama are proiecte de peste 20 milioane euro în așteptare, el făcând referire la proiectul pentru construirea aducțiunii de gaz în cadrul unui proiect aprobat deja. „Comuna Vama are și un proiect de dezvoltare turistică extrem de ambițios, fiind la răscruce de drumuri turistice. Cu Lucuțar Tiberiu în fruntea primăriei toate aceste proiecte devin garanții”, a încheiat Gheorghe Flutur.