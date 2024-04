Marţi, 9 Aprilie 2024 (16:02:20)

Sebastian Burlacu, fotbalist antrenat de Andrei Ițco la echipa de juniori Under 17 a Liceului cu Program Sportiv Suceava, calificată în semifinalele Cupei României, se află în aceste zile la Centrul Național de Fotbal Buftea, unde participă la o acțiune de selecție pentru echipa națională de juniori. Acțiunea se va încheia cu două meciuri amicale împotriva formațiilor FCSB Under 16 și Rapid Under 16.

Selecționerul României la această categorie de vârstă este fostul rapidist Nicolae Grigore, obiectivul reprezentativei Under 17 fiind calificarea la Campionatul European din 2025.

Sebastian Burlacu, care este un mijlocaș de travaliu, cu un fizic impunător, a fost testat recent de formațiile italiene FC Torino și Ternana și se va întoarce în Peninsulă în intervalul 16-19 aprilie, pentru a susține probe de joc la Hellas Verona.