Delicatese (48). Trop tard

Lectură.O frază frumoasă, găsită undeva: a citi o carte bună întins sub un arbore oferă o îngemănată încântare: la un moment dat, nu mai ştii dacă frunzăreşti cartea sau răsfoieşti arborele…

Avalanșa. ”Pe 11 noiembrie ora 9 dimineaţa / aveam întâlnire / cu o tânără avalanşă de zăpadă / în Himalaya / pe o pantă cât se poate de dulce. / Ce mai dragoste la prima vedere-ar fi fost, / dar până să-mi iasă paşaportul / până să-mi declar rudele / până să-mi fac bagajele / până să-mi cumpăr biletele / până m-au mirosit detectoarele, / la 9 şi un sfert, / jignită şi plină de isterie / avalanşa fugi mai la vale / c-un grec şi doi japonezi… / Desfiinţează Doamne instituțiile de tristeţe / instituţiile astea care luptă împotriva dragostei / împotriva dragostei şi a morţii.” (Mircea Dinescu)

Maftei(Ernest). Ernest Maftei, „Bădia”, s-a născut pe 6 martie 1920 și a murit pe 19 octombrie 2006. Actorul și-a dovedit talentul în peste 225 de roluri. A jucat în “Drumul oaselor”, „Păcală se întoarce”, ”Dumbrava minunată” sau „Cireşarii” etc. Era un om-spectacol pe scenă, dar și după căderea cortinei: "Câştigam 40.000 de lei pe un film şi veneam acasă, de la femei, fără niciun leu". Neuitatul actor Ernest Maftei a avut o singură căsătorie legitimă, dar a curtat și multe alte frumuseți. „A fost o epocă în care, dacă nu făceam dragoste, nu puteam să dorm. Așa îmi era firea. Nevasta mea mă trimitea şi la altele, numai ca să mai scape de mine. De îmbătat nu m-am îmbătat niciodată, dar n-am mai băut apă de 50 de ani”… mai spunea el. Actorul a lăsat în urma lui doi copii, pe Gheorghe (Gheorghiță) Maftei, care este un artist plastic cunoscut, fiul lui legitim, dar și unul nelegitim, care este inginer în America. A părăsit această lume la 86 de ani, învins fiind de un cancer pulmonar.”

Fix. Bulă era bolnav de nervi (prindea muște imaginare cu elasticul). După câțiva ani de tratamente vine doctoru’ la el: – Ce faci, măi Bulă, te simți mai bine? – Da, domn doctor! – Perfect Bulă, fiindcă noi credem că te-ai însănătoșit, azi te externăm. Ia zi: ce o să faci după ce ieși? – Păiii, cred că o să mă duc la un film. – Perfect, vezi ce sănătos ești? Si apoi? – Păi, o să agăț o tipă… Poate o s-o invit la o masă în doi. Apoi o să o duc acasă. – Bravo, Bulă, bravo, și apoi? – Păi, o să-i dau bluzița jos, pe urmă o să-i dau fustița jos. – Măi Bulă, tu ești băiat deștept! Și apoi, ia zi? – Păi, după aia o să îi dau sutienul jos… și chiloțeii… – Măi Bulă, ia zi: și după aia? – O să-i scot elasticul și o să vânez muște cu el!

Kogălniceanu(Mihail). Omul atâtor reforme îşi încheia cariera politică de mari înfăptuiri cu un bilanţ particular pasiv. Kogălniceanu contractase o ipotecă la ”Creditul funciar rural” sub clauze grele, semnate de D.A. Sturdza. Multe notificări de scoatere în vânzare publică a bunurilor materiale ce mai rămâneau soției şi copiilor au fost lipite pe uşile urmaşilor lui. Printre numeroşii lui creditori se adresează postum Tribunalului Ilfov însuşi medicul curant, pe care Kogălniceanu nu-l putuse plăti la plecarea în străinătate. Listele datoriilor lui Kogălniceanu prelungindu-se din cauza pretențiilor ridicate de creditori fără suprafaţă morală, înseşi clauzele testamentului său ultim din 18 iunie 1891 n-au putut fi aduse la îndeplinire. (Augustin Z.N. Pop)

Test.Sunt o persoană foarte fericită. Am avut o minunată prietenă, cu care mă întâlneam de mai bine de un an, așa că am decis să ne căsătorim. Exista o singură chestiune care mă deranja. Frumoasa ei soră mai mică, viitoarea mea cumnată, tot timpul se îmbrăca cu fuste mini (extrem de mini), iar în vocabularul ei nu exista cuvântul sutien, darămite în garderoba ei. Culmea era că întotdeauna când mă aflam în preajma ei, mereu scăpa câte ceva pe jos, iar când se apleca să ridice îmi oferea o priveliște mai mult decât ispititoare. Era clar. O făcea în mod deliberat. Pentru că asemenea scene nu se întâmplau dacă era și altcineva de față. Pregătirile de nuntă fiind în toi, într-o zi surioara m-a sunat și m-a chemat să mai verific ceva la invitațiile de nuntă. Am luat-o de bună. Era singură când am sosit și a început să-mi șoptească ce dorințe și sentimente are pentru mine, și că ar vrea să facem dragoste măcar o dată înainte de a mă însura. Mi-a spus că merge la ea în dormitor, iar dacă doresc un ultim, sălbatic "zbor" nu trebuie decât să intru la ea în cameră. Am rămas ca o stană de piatră, stupefiat de ce auzeam... Am stat așa câteva momente, apoi m-am întors și m-am îndreptat spre ieșire. Am deschis ușa, când au început ropote de aplauze. Toată familia viitoarei mele soții era adunată în fața casei și mă aplauda! Cu lacrimi în ochi, viitorul meu socru s-a apropiat de mine și a început un mic speech: - Nici nu îți poți imagina cât de mândri suntem de tine că ai trecut cu brio acest test. Nu aș putea găsi un bărbat mai bun, mai fidel pentru fiica mea, chiar dacă aș căuta în toată lumea. Bine ai venit în familia noastră! Morala: Întotdeauna păstrează-ți prezervativele în mașină!

Corect.Noaptea, în geamul unei case dintr-o localitate, se aude o bătaie: - Aveți nevoie de lemne? - Nu. Dimineața se trezesc. Lemnele nu-s.

Trop tard...Când spun iubire, fă, eu spun cârnați / Și șuncă, caltaboși, din ăia, afumați / Iubirea, chioambă fată, e slana și jambonul / Ridică tot! Și fusta, și „bip”-ul și sus tonul / Apoi, nu sari în pat, mârțoagă „I-ha! Hai!” / Că nu este la semn și nici nu-i ca la cai / Îi trebuie palincă, o vodcă sau un vin / Trabuc giugiuc, de vrei să-ți fac un plin / Iubirea, fă, zăludo, e gura ta ca mierea / Și mâna ta zeloasă, ce-ncepe mângâierea / De vrei să-ți iasă ochii, să-ți pară totul țuț / Și să mai vrei o dată, cu-ndemnul „Hai, puiuț!” / Iubirea, puță mică, e freamătul din ploi / Iar mă-ta-i dusă, dusă! Nu vine peste noi / E, ca pe mare, vântul, furtuna, valul, hula / Când toate mișcă-n lume, păcat că nu și... asta e! (Ananie Gagniuc)

Carne. 12% dintre americani, cel mai probabil bărbați sau persoane cu vârsta cuprinsă între 50 și 65 de ani, mănâncă ceea ce cercetătorii au numit o cantitate disproporționată de carne de vită într-o singură zi, o distincție bazată pe cea mai recentă ediție a ”Dietary Guidelines for Americans”, care sugerează 113 grame pe zi de carne, pasăre și ouă combinate pentru cei care consumă 2.200 de calorii pe zi. Studiul a urmărit mesele a peste 10.000 de adulți pe o perioadă de 24 de ore. Sistemul alimentar global emite 17 miliarde de tone de gaze cu efect de seră pe an, echivalentul a o treime din toate gazele cu efect de încălzire a planetei produse de activitatea umană. Industria cărnii de vită contribuie foarte mult la acest număr, producând de 8-10 ori mai multe emisii decât carnea de pui și de peste 50 de ori mai multe decât fasolea. (incredibilia.ro)