Dumitru Prunariu, in mijlocul profesorilor suceveni

Luni, 1 Aprilie 2024 (09:17:34)

Dumitru Dorin Prunariu, singurul cosmonaut român, cel care la data de 14 mai 1981 avea să devină primul român care a zburat vreodată în spațiul cosmic, a fost oaspetele Școlii Gimnaziale Ipotești, la finele săptămânii trecute.

Cadre didactice din județ au avut oportunitatea de a intra în dialog cu acesta și de a asculta povestea incredibilă a unei călătorii spațiale, o călătorie dincolo de limitele Pământului.

A fost un eveniment emoționant și bogat în informații deopotrivă, o lecție motivațională, o întâlnire menită să lărgească orizonturile de cunoaștere ale profesorilor participanți.

Întâlnirea cosmonautului român cu profesori din județ este parte a proiectului „Codingul - Cheia unui viitor mai bun” demarat de Școala Gimnazială Ipotești, un proiect care și-a dorit să deschidă noi drumuri în cariera STEAM (Științe, Tehnologii, Inginerie, Artă și Matematică) pentru tânăra generație.

· Dincolo de limitele Pământului

„Povestea unui zbor în spațiu” a fost numele prezentării cosmonautului român, o relatare despre provocările, descoperirile și emoțiile trăite în timpul călătoriei în spațiu, efectuată în urmă cu 43 de ani, în misiunea Soiuz 40 din cadrul programului spațial „Intercosmos”, un zbor de 7 zile, 20 de ore şi 42 de minute.

Povestea călătoriei spațiale a început după terminarea facultății, când „am avut posibilitatea să aplic voluntar pentru a fi testat în calitate de posibil candidat cosmonaut”, a mărturisit gen. Prunariu, pas urmat de o pregătire de trei ani, teste medicale minuțioase, antrenamente și simulări.

Retrospectiva zborului spațial a fost ilustrată de fotografii sugestive, de explicații captivante: „Ca un sumar al zborului, am parcurs în opt zile fără patru ore 5.226.000 de km și m-am rotit de 125 de ori în jurul Pământului. Am atins altitudinea maximă la 384 de km”.

Explorarea umană a spațiului cosmic a fost o altă temă abordată de cosmonautul român, acesta vorbind despre importanța științei, a cercetării, a industriei, despre reluarea zborurilor pe Lună, perspectiva unui zbor pe Marte, preconizat pentru 2039, sau ipoteza colonizării acestei planete.

„Curiozitatea și explorarea sunt vitale pentru om. Dacă nu am fi curioși, nu am ști atât de multe lucruri și nu am determina cât de multe nu știm. Descoperirile, cultura, noile parteneriate și cooperări, sistemul de credință uman, religios sau secular, ideea migrării de pe Pământ, posibilitatea întâlnirii cu alte forme de viață, cu dezvoltarea unei noi identități colective a umanității vor căpăta noi dimensiuni și valențe și vor afecta major gândirea umană, sistemele de referință”, a mai spus Prunariu.

Expunerea a fost urmată de o sesiune de întrebări din partea participanților (despre explorarea planetei Marte și colonizarea acesteia, existența unor forme de viață în afara Terrei, despre impactul asteroizilor cu Pământul etc.), curiozități la care invitatul a răspuns în detaliu.

Proiect pentru promovarea programării și activităților legate de tehnologie

Conferința cosmonautului Dumitru Prunariu a închis ediția din acest an a proiectului „Codingul - Cheia unui viitor mai bun”, de la școala din Ipotești, care s-a desfășurat în perioada 26-30 martie și care a beneficiat și de prezența altor formatori cu experiență (prof. fizică și astronomie Crăciun Petru - inspector școlar general adjunct, prof. informatică și TIC Ștefănescu Narcisa – inspector școlar, prof. Miron Diana Gabriela – CEO Bit&r, prof. Claudia Ifrim, Ana Stamatescu –formator educație non-formală, prof. Solovăstru Loredana - directoarea Școlii Ipotești, ing. Chistol Mihaela – dezvoltator software, ing. Zambalic Cătălin - dezvoltator software, Pavăl Gabriel – director adjunct departament PHP, Marian Pînzariu - vicepreședinte pe departamentul Educație, prof. Anastasiu Gabriel, prof. Lungoci Mihai, prof. Lungoci Daniela).

A fost o săptămână de cursuri pentru elevi și profesori, activități care au avut în vedere „științele STEM, să le arate tinerilor și adulților cum prind viață ideile cu ajutorul programării, să reunească oameni motivați pentru a explora și a afla despre științe și lumea digitală”.