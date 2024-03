Femei (adevărate). „Auscultația” e un capitol aparte din semiologia medicală. Pun urechea sub un omoplat delicat și mă îmbată susurul alveolelor, „murmurul vezicular”, atât de intim. Când sunt îndrăgostit, mă interesează orice mișcare, sunt de-o atenție ieșită din comun, la toate micile detalii, care știu să ascundă mari secrete, explorez noi teritorii de geografie luxuriantă. Un bărbat găsește la o femeie fel de fel de locuri cu senzori agili, agitați de spaime și deziluzii, haruri străvezii de care ea habar nu avea până atunci. Dar pentru asta trebuie să ții la o femeie, să o iubești. Femeile au imens de pierdut, dacă nu sunt iubite cu adevărat. Eu am avut și norocul unor femei foarte inventive erotic. Le recunosc imediat în mulțime, după un anumit zâmbet, după un simplu gest. E un noroc ăsta, să dai peste o femeie adevărată, care să fie și tandră, și foarte deșteaptă, neapărat deșteaptă, dar și un pic golănoasă, să aibă și puțin sictir. Femeia e o nebănuită dăruitoare de revelații spirituale. Cu o femeie percepi cu adevărat lumea, lumina, cerul, sfințenia, acceptarea și iertarea, generozitatea necondiționată… orice.” (Emil Brumaru).

Zodii.” Te-ai întrebat vreodată ce spun reprezentanții zodiilor după ce fac sex? Ești curios? Iată – după ”sfatulpărinților.ro” - răspunsul! Ți se potrivește și ție?Berbec. Mamă, a fost grozav! Nu-i așa?! Taur. Schimbăm pozițiile de nenumărate ori pe seară! Trebuie să ascund cartea aia, Kama Sutra! Gemeni. A fost bine! Să o mai facem o dată! Stai întâi să o sun pe mama! Rac. Îmi pare rău! Nu ești tu de vină! Eu sunt de vină! Te mai căsătorești cu mine, nu-i așa?!Leu. Cu plăcere! Fecioara. Hai să o mai facem o dată înainte să aranjez patul! Între timp: “Dacă te invit în oraș marți la ora 9:00, e ok cu tine?”. Balanța. Ți-a plăcut? M-am descurcat? Scorpion. Stai să te dezleg!Săgetător. Nu mă suna! Te caut eu! Cum ziceai că te cheamă?! Capricorn. Data viitoare stingem luminile, iar eu stau deasupra. Apropo, îmi poți împrumuta cartea ta de credit?! Vărsător. Mai ai puțin timp? Am auzit de o poziție nouă și aș vrea să o încercăm! Pești. Dacă ți-a plăcut ție, mi-a plăcut și mie!” (Sursa: Asdfing.com). Nu. ”Eu, într-o epigramă ce ție nu-ți plăcu,/Am scris că nu-i femeie care să spună: - Nu!/Tu, Fabulla, făcându-mi în ciudă, dinadins,/De trei ori până-acuma iubirea mi-ai respins./Nu fi atât de aspră! Femeia, negreșit, /E bine să reziste... dar nu la nesfârșit!” (Marțial).

Erotism.Comercial vorbind, erotismul este un lucru ambiguu pentru că, deși toți jinduiesc după viața erotică, în același timp o urăsc: e cauza nefericirii, frustrării, geloziei, complexelor și suferințelor lor. (Milan Kundera).

Abuz.Profesorul Kevin Browne, expert în sănătate mintală la Universitatea din Nottingham, zice așa: „Abuzurile sexuale din partea femeilor asupra adolescenților (genul profei ce-și seduce elevul) sunt, de obicei, un mister, pentru că victimele nu vorbesc niciodată despre asta. Lumea se așteaptă ca băieții să fie încântați de acest abuz și, din cauza societății patriarhale în care trăim, să nu admită că au fost speriați de experiență." .Agresorii de sex feminin sunt rari. Se estimează că doar cinci procente dintre agresorii ”prădători” sunt femei. Dar totuși există și, chiar și în zilele noastre, trebuie luate măsuri pentru a încuraja victimele lor să vorbească deschis despre această experiență, adesea traumatizantă”.

Axilism. Activitate sexuală în care subsuoara femeii este folosit ca receptacol în locul celui „clasic”.

Gelozie.”O, sunt geloasă pe apa pe care-o bei/și pe cuvântul pe care-l spui,/pe răsuflările tale albastre.../Sunt geloasă pe-aceste nedrepte/pauze dintre gurile noastre!” (Nina Cassian).

Balenă.1. Știați că penisul balenei – cel mai lung organ masculin din Natură – este numit de către pescarii islandezi „dork” (aprox. „tălâmb, prostănac”)? Să fie de vină eterna invidie – ca să nu scriu „fudulie” – masculină, stârnită de umilitoarea comparație? Ori doar confirmarea vechiului adagiu că respectivul apendice bărbătesc nu e cult, „nu știe carte”...? 2. Oare cei care susțin orbește că înotul face bine la siluetă nu au văzut niciodată o balenă!?

Dovadă.Știați că orgasmul unui mistreț durează 30 de minute? Iată dovada că zicerea excesiv feministă - ”toți bărbații sunt porci” este total lipsită de adevăr!

Chiloței.1. Un accesoriu vestimentar care îi va face mereu să viseze pe bărbați! În Evul Mediu, femeile erau goale sub rochiile lor lungi până-n pământ. Abia după 1920 chiloții femeilor intră în scenă. În 1924, marele scriitor Anatole France a insistat să-i fie pus în sicriu un mic pachețel: în el se aflau chiloții amantei scriitorului, Madame de Caillavet, pe care aceasta îi purtase atunci când ei făcuseră pentru prima oară dragoste. În 1947, administrația militară franceză a inițiat o largă dezbatere internă asupra modelului potrivit pentru a fi purtat de femeile din armată. 2. Poliția poloneză a arestat un bărbat de 44 ani care furase dintr-un magazin șase perechi de chiloți de damă. Deoarece asemenea furturi mai fuseseră reclamate în acel loc, polițiștii au descins la domiciliul bărbatului, unde a descoperit sute de asemenea piese de lenjerie intimă. Bărbatul – un celibatar care lucra într-o bancă, unde era un funcționar model – a mărturisit că făcea asta încă din vremea adolescenței. Mai mult, uneori pleca la serviciu după ce trăgea pe el una din multele sale „capturi”. 3. Cei mai sexy chiloței sunt cei aruncați în grabă...pe podea.

Te iubesc. ” Te iubesc într-un fel inexplicabil,/într-o formă de nespus,/într-un mod contradictoriu./Te iubesc/cu trăirile mele cele multe,/schimbătoare încontinuu,/din cauze ciudate:/timpul, viața, moartea./Te iubesc…/cu lumea pe care n-o înțeleg,/cu oamenii pe care nu-i pricep,/cu duplicitatea inimii mele,/cu incoerența actelor mele,/cu fatalitatea destinului,/cu conspirația visului,/cu ambiguitatea celor făptuite./Chiar și când îți spun că nu te iubesc, te iubesc,/chiar și atunci când te-am dezamăgit, nu te-am înșelat;/până la urmă, duc la capăt un plan/pentru a te iubi mai mult./Te iubesc…/fără să gândesc, inconștient,/iresponsabil, spontan,/involuntar, din instinct,/din impuls, irațional./În definitiv, nu am argumente logice,/nici dacă le-aș născoci/pentru a explica iubirea mea pentru tine,/care a apărut enigmatic din nimic,/care nu a avut nimic magic,/care, ca prin minune, luând formă…din nimic,/a alungat răul din mine./Te iubesc/te iubesc cu un corp ce nu gândește,/cu o inimă ce nu raționează,/cu un cap ce nu coordonează./Te iubesc/incompresibil,/fără a cerceta de ce te iubesc,/fără să îmi pese de ce te iubesc,/fără să mă întreb de ce te iubesc./Te iubesc/pur și simplu pentru că te iubesc,/eu însumi nu știu de ce te iubesc.” (Pablo Neruda).

Sonetul LXXV.(So are you to my thoughts as food to life). ”Ca hrana pentru viață-mi ești tu mie,/Ca ploaia pentru setea câmpului;/Eu pentru tine dau o bătălie/Cum dă zgârcitul cu averea lui;/Ba este mândru că posedă, ba/Se teme-n aste vremuri c-o să-l fure;/Eu ba cu tine doar să fiu aș vrea,/Ba jubilez, să știe-ntreaga lume;/Odată-ndestulat că te privesc/Alt’dată hămesit dup-o privire;/Fără să am și nici să urmăresc/Plăcerea, de nu vine de la tine./Zilnic tânjesc, zilnic serbez cât pot,/Mă-nfrupt din toate, sau postesc de tot.” (W. Shakespeare, trad/ A. Vasiliu)