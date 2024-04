Luni, 1 Aprilie 2024 (16:03:29)

Bolile psihice, tulburările mentale și de comportament sunt tot mai prezente în rândul sucevenilor. Situația furnizată de directoarea Direcției de Sănătate Publică Suceava, Daniela Odeh, indică faptul că anul trecut au fost diagnosticate 2.284 de cazuri noi de tulburări mentale și de comportament. Printre acestea se regăsesc și 148 de cazuri noi de Alzheimer, 394 de cazuri noi de epilepsie și 92 de cazuri de scleroză multiplă.

Din statistici nu lipsesc psihozele provocate de consumul de alcool. Datele puse la dispoziție de șefa DSP arată că în cursul anului trecut medicii suceveni au diagnosticat 124 de psihoze alcoolice, numărul de cazuri din mediul rural fiind dublu în comparație cu cel constatat în orașe: 84 de psihoze pe fondul consumului de alcool în sate, față de 40 în orașe. În privința bolilor psihice, în general, numărul cazurilor noi luate în evidență în 2023 la cabinetele de psihiatrie, în centrele și laboratoarele de sănătate mintală este de asemenea aproape dublu în mediul rural față de cel urban, respectiv 738 de cazuri din sate, față de 385 în orașe. Numărul total de bolnavi psihic înregistrat în județ este de 24.959, dintre care 11.178 în orașe și 13.781 în sate.

Un raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică după un studiu care a comparat consumul din 33 de țări membre ale organizației, publicat anul trecut, arată că România și Marea Britanie sunt țările europene unde se consumă cel mai mult alcool. 40% dintre bărbații români au recunoscut că au trecut prin episoade de consum excesiv și 36%, cei mai mulți din mediul rural, au relatat consum de alcool în exces. În ceea ce privește consumul de alcool în rândul femeilor, 19% dintre femeile intervievate au recunoscut consumul de alcool în exces, procent care plasează româncele pe locul cinci după femeile din Marea Britanie, Luxemburg, Danemarca, Germania și Statele Unite.

Un studiu realizat de Organizația Mondială a Sănătății tot în anul 2023, în 189 de ţări, arată că România ocupă locul 14 la consumul mediu de băuturi alcoolice și locul doi în Uniunea Europeană în ceea ce privește frecvența episoadelor de băut intens în rândul adulților, urmată de Danemarca. Aceste statistici indică faptul că aproximativ 35% dintre adulții din România au depășit măcar o dată pe lună limita de consum intens de alcool de cel puțin 60 de grame de etanol într-o singură sesiune și că un român consumă, în fiecare an, aproximativ 11 litri de alcool.

Trebuie menționat că, în general, consumul de alcool este calculat prin raportul dintre vânzările anuale de litri de alcool pur către persoanele cu vârsta de peste 15 ani. Băuturile alcoolice sunt convertite în alcool pur. Datele nu includ consumul nefiscalizat, adică băuturile preparate în casă sau din producția ilegală.

Conform raportului OMS, fiecare persoană de peste 15 ani din regiunea europeană bea în medie 9,5 litri de alcool pur anual, ceea ce este echivalentul a 190 de litri de bere, 80 de litri de vin și 24 de litri de băuturi spirtoase.

Dacă în 2010 consumul de alcool din România era de 10 litri per persoană, sub media UE de atunci, care era de 10,3 litri per persoană, din 2020 consumul a crescut la 11 litri per persoană, depășind media UE, de 9,8 litri. Letonia a avut cea mai mare creștere a consumului, de 23,5%. Bulgaria se află pe locul trei, cu 14,3%, iar România a avut a șasea mare creștere, 10%, fiind la egalitate cu Polonia și Italia.

La polul opus, Grecia a avut cea mai mare scădere a consumului de alcool (24,1%), urmată de Olanda (20,9), Spania (20,4%) și Turcia (20%) (sursa: OECD Health Statistics 2022 / WHO Global Information System on Alcohol and Health 2019 / Euronews).