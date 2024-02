Luni, 26 Februarie 2024 (15:44:48)

Opt elevi din județ au făcut dovada unor abilități oratorice în limba engleză remarcabile, dar și a unei bogate culturi generale, liceenii calificându-se la etapa națională a Concursului de Discurs Public în Limba Engleză, de la București, din data de 9 martie 2024.

Etapa regională, în cadrul căreia s-au stabilit competitorii de la faza națională, s-a desfășurat sâmbătă, 24 februarie 2024, la Piatra Neamț, la Colegiul Național “Calistrat Hogaș”.

„La această etapă, județul Suceava a fost reprezentat de 43 de competitori de la unități școlare de prestigiu din județul nostru. Patru județe au fost coorganizatoare (Suceava, Neamț, Bacău și Iași). Participanți din cele patru județe, 85.

Conform locurilor alocate la nivel național regiunii de Nord-Est, 26 de concurenți vor lua parte la semifinala și finala de la București, din data de 9 martie 2024. Dintre cei 26 calificați în semifinală, nu mai puțin de opt sunt reprezentanții județului Suceava, de la CNI <Spiru Haret> Suceava, CN <Petru Rareș> Suceava, CN <Ștefan cel Mare> Suceava, Liceul Teoretic Filadelfia Suceava, Colegiul Național <Mihai Eminescu> Suceava și Colegiul Economic <Dimitrie Cantemir> Suceava. Felicitări tuturor elevilor participanți, profesorilor coordonatori și, nu în ultimul rând, părinților! Mulțumim colegilor care au făcut parte din comisiile de jurizare!“, a transmis prof. dr. Ioana Ștefănoaia, coorganizator al etapei regionale și membru al comisiei de jurizare, profesor la Colegiul ”Spiru Haret” Suceava, organizator și gazda etapei județene din data de 20 ianuarie 2024.

Câștigătorul finalei din România are șansa de a concura în finala internațională din Londra.

Scopul acestei competiții școlare vizează îmbunătățirea competențelor de comunicare în limba engleză ale elevilor, promovarea gândirii critice și analitice, stimularea creativității și a expresivității personale.

· Elevii de la națională

Vor reprezenta Suceava la etapa națională următorii elevi: Giulia Chiriac - Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava; Ștefan Cioarbă – Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava; Ioana Maria Covaliu - Colegiul „Petru Rareș” Suceava; Andreea Rotariu – Liceul Teoretic Filadelfia; Sabina Ioana Ungureanu – CNI „Spiru Haret” Suceava; Diana Grigoraș – Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava; Florin Eduard Titieanu – Colegiul „Ștefan cel Mare”; Matei Tarabuta - CNI „Spiru Haret” Suceava.

Eleva Giulia Chiriac s-a calificat cu punctaj maxim, 100.

„Performanța Giuliei de la Piatra Neamț nu este nici întâmplătoare, nici surprinzătoare pentru cei care o cunosc. Stăpânește limba engleză ca pe a doua limba maternă, căci a studiat școala primară în limba engleză. Ar fi putut lejer să aleagă o clasă bilingvă de limba engleză și ar fi putut face performanță cu efort minim. Dar nu îi stă în caracter să fugă de efort. Giulia a ales o clasă bilingvă de limba franceză ca să aibă ocazia să învețe și o altă limbă, după cum singură a mărturisit. Și să nu credeți că, dacă acum studiază oficial engleza ca limba II, nu se străduie să se autodepășească: în clasa a IX-a a mers la etapa națională a olimpiadei de limba engleză, iar acum, iată, s-a clasat pe locul I la etapa regională a Concursului ESU National Public Speaking Competition. Sperăm că va avea un rezultat frumos și la semifinalele de la Bucureşti, din 9 martie și la examenul Cambridge pe care îl va susține la sfârșitul anului. Way to go, Giulia!”, a consemnat prof. Dana Postolache, de la Colegiul Național „Petru Rareș”.

De la Colegiul „Mihai Eminescu” s-a calificat eleva Diana Grigoraș, din clasa a XI-a B. „Pasionată de limba engleză, muncitoare, cu o gândire critică, creativă și curioasă, mereu responsabilă și hotărâtă, Diana Grigoraș a obținut și alte premii la limba engleză în trecut, sub îndrumarea prof. Ana-Maria Timoficiuc: Premiul II - Concursul Spoken English <Alexandru Vornicu>, Iași (2022); Premiul I - Concursul Spoken English <Alexandru Vornicu>, Iași (2023); Premiul II - Public Speaking - etapa județeană (2023)”, au subliniat reprezentanții unității.