Flutur a fost luni în vizită de lucru pe șantiere la trei obiective de sub autoritatea Consiliului Județean: Palatul Administrativ, Spitalul de Urgență și Cetatea de Scaun

Luni, 26 Februarie 2024 (15:11:35)

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a efectuat, luni, vizite de lucru pe șantierele de la trei obiective aflate sub autoritatea administrației județene și s-a declarat mulțumit de ritmul lucrărilor. Este vorba despre Palatul Administrativ, aflat în reabilitare, noua secție de oncologie de la Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava și de Cetatea de Scaun a Sucevei, unde se derulează a doua etapă de reabilitare.

La Palatul Administrativ, Gheorghe Flutur a evidențiat complexitatea lucrărilor, în valoare totală de aproape 20 de milioane de euro, care au ca termen de finalizare sfârșitul lunii iulie 2025. „Firma lucrează din plin, a lucrat și iarna, e mult de lucrat la interior și se lucrează deja la acoperiș”, a precizat președintele CJ, care a dat și câteva informații tehnice.

Construcția, încadrată ca monument istoric de categorie B, este formată din trei corpuri: corpul A, construit în 1903, cu demisol, parter și două etaje, și corpurile B și C edificate în 1968, cu demisol, parter și 3 etaje. Suprafața construită este 1.585,07 mp, având o suprafață desfășurată de 6.868,78 mp.

Lucrările presupun desfacerea a 370 mc pereți de zidărie neconformă; 4.800 mp desfaceri tavane gips carton, lemn, rabitz; 16.000 mp desfaceri tencuieli interioare pereți; 5.300 mp desfaceri pardoseli parchet, mochetă, gresie, marmură; 1.500 mp desfaceri umpluturi grele pe planșee; desfaceri atic corp A și planșeu Sala ”Ștefan cel Mare”.

Pentru consolidarea fundațiilor se folosesc peste 20 tone de oțel-beton și 150 mc beton, la subzidiri din beton armat sub talpa fundațiilor existente pentru creșterea adâncimii și a suprafeței de fundare; centuri la pereții exteriori corp A; fundații pentru pereții noi din zidărie de cărămidă.

Partea de consolidări suprastructură presupune 650 mp planșee noi de beton în locul planșeelor de lemn din corpul A; 700 mp suprabetonări de beton de 7 cm grosime peste boltișoarele de zidărie; 100 mc rețeseri zone dislocate în zidării; 100 ml injectări fisuri; 200 bucăți înlocuire buiandrugi neconformi la ferestre și uși; 9000 mp cămășuieli pereți prin torcret; 520 mc pereți noi cu sâmburi și centuri de beton armat (520 mc); desfacerea totală și refacerea coșurilor de fum și a aticului pe zona corpului A + centura de rezemare pentru șarpantă metalică; intervenții la frontonul fațadei principale prin adosarea unei grinzi principale la baza frontonului și a unor cadre din beton armat, cămășuiala feței interioare și contravântuirea frontonului cu structură metalică; intervențiile la turnul cu ceas prin realizarea unor centuri de încorsetare (atât la interior, cât și la exterior centuri de încorsetare înglobate în zidărie) și cămășuială la interior.

La acoperiș, puternic afectat de incendiu, sunt necesare intervenții: 1.600 mp șarpantă nouă preponderent metalică, protejată la foc prin termospumare; 2.100 mp învelitoare din tiglă ceramică.

Semifinisajele înseamnă 7.000 mp tencuieli interioare la pereți; 750 mp pereți noi de compartimentare din gips carton; 4.200 mp șape ușoare perlitice.

Finisajele presupun lucrări 14.000 mp de pereți gletuiți și zugrăviți; tavane: 230 mp casetate, 4.200 mp tavane lise de gips carton și 700 mp boltișoare de zidărie aparentă; pardoseli: 850 mp beton elicopterizat la demisol, 450 mp marmură, 350 mp gresie, 2500 mp mochetă.

Toată tâmplăria exterioară, adică 550 de ferestre și 8 uși (870 mp), precum și toată tâmplăria interioară (258 uși/550 mp) vor fi înlocuite.

Constructorii au de curățat și finisat 4.400 de mp de fațade, de restaurat componentele artistice ale fațadei, respectiv vitraliile, balustrada și grilajele metalice, profilele decorative, scările de acces.

De asemenea, vor fi înlocuite instalațiile electrice, sanitare și de încălzire și clădirea va fi dotată cu instalații stingere incendiu.

· Noua secție de Oncologie va avea un număr aproape dublu de paturi față de cea actuală

Pe șantierul de la noua secție de Oncologie a Spitalului Clinic de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava, care va fi finalizată în toamna acestui an, Flutur a fost însoțit de managerul unității medicale, dr. Alexandru Calancea. Atât președintele Consiliului Județean, cât și managerul spitalului au arătat necesitatea noii secții, cu dublarea numărului de paturi dedicate bolnavilor de cancer, în condițiile creșterii de la an la an a numărului de pacienți și a complexității patologiilor oncologice.

Noua secție, aflată în curtea Spitalului Vechi, în apropierea actualului pavilion de Oncologie, va avea cabinete și săli de tratament ambulatoriu, 45 de paturi pentru internare continuă și 18 paturi pentru internare de zi. În noua clădire va funcționa și un compartiment propriu pentru îngrijiri paliative, cu 12 paturi, și va avea și o zonă și pentru aparținători, cu 8 paturi. Pavilionul are 4 etaje și va fi legat de cel actual printr-un tunel de sticlă, similar cu cel care face legătura dintre Ambulatoriu și Unitatea de Primiri Urgențe.

Investiția este de 10 milioane de euro și a început cu bani de la Consiliul Județean Suceava, în luna mai a anului trecut. „Așteptăm să se finalizeze acest spital modern pentru că sunt, din păcate, mulți pacienți care îl așteaptă”, a afirmat Gheorghe Flutur.

Acesta a menționat și alte investiții în derulare sau la stadiul de proiect de la spital, printre care anveloparea clădirii spitalului nou și construirea unui spital de pediatrie, pentru care administrația județeană a solicitat guvernului 100 de milioane de euro.

La rândul său, managerul Alexandru Calancea a precizat că spitalul mai are în vedere înființarea unui centru de tratament cu radioizotopi și de diagnostic oncologic în actualul pavilion de Oncologie.

· La Cetate programul de vizitare s-ar putea relua de la sfârșitul lunii martie

Pe șantierul de la Cetatea de Scaun a Sucevei se lucrează la înlocuirea podului de acces și la zidul de sprijin de la alee (contraescarpă). Valoarea investiției este, potrivit lui Gheorghe Flutur, de circa patru milioane de euro, finanțarea fiind asigurată de Consiliul Județean.

Contraescarpa avea probleme cu infiltrațiile, astfel că se scot pietrele din alee, se forează canale rotunde până la o adâncime de 12 metri, se rezolvă problema de drenaj, apoi se pune piatra la loc. Podul de acces este înlocuit, se chituiesc și se plombează zidurile la interior și la exterior, se renovează Pulberăria și se efectuează lucrări la Casa Custodelui. Flutur a subliniat că aceste lucrări nu au fost prevăzute în proiectul de restaurare din perioada 2010-2015, finanțat cu fonduri europene nerambursabile în sumă de 12 milioane de euro.

Gheorghe Flutur a declarat că podul de acces în cetate va fi probabil finalizat în prima parte a lunii martie și se va putea relua programul de vizitare. Șeful administrației județene a arătat impactul restaurării monumentului istoric și al evenimentelor culturale organizate la Cetate, prin creșterea numărului de vizitatori. Astfel, dacă înainte de restaurare erau anual aproximativ 80.000-85.000 de vizitatori, după prima etapă de restaurare numărul a crescut an de an, ajungând la peste 200.000 de vizitatori pe an. Cetatea va deveni în perioada următoare un loc pentru multe evenimente culturale, un loc de referință pentru ctitoriile ștefaniene. ”Consiliul Județean Suceava alocă resurse pentru a da ce se cuvine Cetății de Scaun a Sucevei”, a mai spus Gheorghe Flutur.

Menționăm că lucrările la Palatul Administrativ și la Cetatea de Scaun sunt executate de un grup de firme condus de General Construct, iar la Oncologie proiectarea a fost efectuată de Moldproiect ASS Suceava, iar lucrările sunt executate de firma Antramicons.