Clarificări

Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Vasile Tofan și proiectantul șoselei de centură a orașului Gura Humorului au făcut o serie de clarificări cu privire la modul în care au fost calculate costurile acestei investiții. Aceasta după ce deliberativul județean a aprobat la începutul săptămânii trecute indicatorii tehnico-economici pentru această șosea de centură, valoarea fiind de 539 de milioane de euro. Vasile Tofan a arătat că proiectarea și prețul din deviz sunt responsabilitatea firmelor care au câștigat licitația. „Am întrebat și noi despre prețuri și ni s-a răspuns, cu privire la centura Gura Humorului, că este parte a Autostrăzii Nordului, pe 4 benzi, iar pe o porțiune de peste 5 km este prevăzută construirea unor viaducte sprijinite cu stâlpi de beton în albia râului Moldova. Nu există altă posibilitate decât construirea acestor viaducte pe malul stâng al râului Moldova, cu legături către Parcul Ariniș, cu podul de trecere peste râul Moldova, cu pasarelă de trecere peste drumul spre Mănăstirea Voroneț și cu foarte multe lucrări de artă. Toate acestea grevează asupra costurilor”, a explicat Tofan. El a arătat că pe tot parcursul acestei proiectări și la momentul prezentării publice a etapei de proiectare au fost de față și reprezentanții CNAIR, iar după ce s-au parcurs aceste etape s-a ajuns la forma la care specialiștii companiei și-au dat acordul.

„Se știe că această porțiune este una dintre cele mai dificile de pe traseul Autostrăzii Nordului. Legat de prețuri, cred că pot fi întrebați proiectanții, și nu CJ Suceava. Ne pare rău că orice demers de bună-credință ajunge să fie interpretat politic și cu multă răutate. CJ Suceava putea să stea pe margine, să nu se implice în proiectarea Drumului Expres Suceava - Botoșani, nici în cea a variantei ocolitoare a orașului Gura Humorului, nici a drumului paralel cu frontiera Ucrainei. Acestea erau în atribuțiile Ministerului Transporturilor și ale CNAIR. Mă întreb, era mai bine așa? În condițiile în care cei de la centru sunt extrem de ocupați, având un număr foarte mare de proiecte, iar regiunea Moldovei nu a fost întotdeauna în vârful listei de priorități, eu cred că nu”, a declarat Vasile Tofan.

Tofan: ”Nu putem compara un kilometru de autostradă cu un kilometru de viaduct”

El a mai spus că din anul 2020 legislația permite implicarea autorităților locale în proiectele care sunt pe raza lor, fiind puține județe din țară care și-au asumat să organizeze proceduri de proiectare.

„Toate fazele acestor proiecte sunt verificate minuțios de CNAIR, de Ministerul Transporturilor și de comisia interministerială pentru a primi undă verde la finanțare. Încă o dată, pentru corecta informare a cetățenilor, atunci când vorbim de preț ar trebui să se țină seama de anvergura foarte mare a acestui proiect, cu peste 5 km de viaducte. Nu putem compara un kilometru de autostradă cu un kilometru de viaduct. Nu sunt în măsură să vorbesc despre tot ce presupune executarea întregului proiect și despre acest preț, dar sunt convins că cei care au făcut proiectul pot da explicații concrete despre aceste valori”, a declarat vicepreședintele CJ Suceava.

El a adăugat că au existat o serie de atacuri la adresa președintelui CJ Suceava Gheorghe Flutur cu privire la faptul că tronsonul de autostradă trece pe o porțiune de teren care îi aparține acestuia. „Traseul trece pe parcelele a sute de cetățeni. Procedura de despăgubire este cea prevăzută de legislația în vigoare, este total transparentă, iar președintele Gheorghe Flutur și-a declarat posibilul viitor conflict de interese, astfel că, fiind vicepreședintele CJ Suceava responsabil cu partea tehnică, am fost împuternicit să mă ocup eu de acest proiect”, a încheiat Vasile Tofan.

Reprezentantul proiectantului: pe lângă cei 10,14 km de centură la nivel de autostradă cu două benzi pe sens se vor construi și circa 17,00 km de drumuri adiacente pentru noduri rutiere, bretele, benzi de accelerare și decelerare

Și reprezentatul firmei care a realizat proiectul centurii Humorului a transmis la finalul săptămânii trecute mai multe clarificări tehnice cu privire la această investiție și la justificarea costurilor pentru realizarea ei. Astfel, ing. Constantin Vîjîilă de la SC Proiect Construct Regiunea Transilvania SRL, a amintit arătat că pentru această investiție, costul per kilometru nu se calculează doar prin calcularea lungimii traseului proiectat. Constantin Vîjîilă a arătat că la o analiză mai atentă, se poate observa că lungimea totală a lucrărilor de drum pentru varianta de ocolire ajunge undeva la circa 27 km prin faptul că sunt amenajate noduri rutiere, bretele de acces și benzi de accelerare și decelerare. „Dacă se ia valoarea pentru construcții plus montaj cu T.V.A. și se transformă în euro și după se împarte la numărul de kilometri propuși, se ajunge la circa 17,30 milioane de euro/km. Dar trebuie să se țină cont și de lucrările de infrastructură majore, respectiv poduri, pasaje, viaducte. Din punct de vedere funcțional și administrativ-teritorial, conform O.G. nr. 43/1997, obiectivul analizat reprezintă autostradă, drum de clasă tehnică I, conform Tab. 1 din actul normativ. De asemenea, Conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor, din cadrul H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, obiectivul analizat se încadrează în categoria de importanță B - construcții de importanță deosebită”, a explicat Constantin Vîjîilă, care a arătat că amplasamentul studiat este caracteristic zonelor de munte. El a spus că drumul este proiectat la profil de autostradă (regiune de munte), cu o viteză de 100 km/h, iar lungimea traseului proiectat este de 10,14 km la nivel de autostradă cu două benzi pe fiecare sens, benzi de staționare de urgență, plus circa 17,00 km de drumuri adiacente pentru noduri rutiere, bretele, benzi de accelerare și decelerare.

Pe centura Humorului se vor construi opt poduri, pasaje și viaducte

Constantin Vîjîilăa precizat că în total vor fi construite opt poduri, pasaje și viaducte, acestea din urmă având o lungime totală de 5,48 kilometri.

„Pe traseul proiectat, podurile și pasajele sunt un element foarte important pentru analiza financiară a acestui obiectiv. Având în vedere faptul că pe acest traseu s-au propus cca. 5,4 km de poduri, pasaje și viaducte, se poate estima că doar aceste lucrări de infrastructură aduc costul total de investiție la cel puțin 300 milioane de euro. Pentru un calcul de referință, se pot folosi 2.500-3.000 euro/mp pentru lucrările de infrastructură unde este nevoie de a traversa cursuri de râuri importante sau pentru a nu devia drumurile clasificate de tip comunal, județean sau național”, a declarat reprezentantul firmei de proiectare, care a mai pus că „dacă se analizează alte contracte unde este nevoie de mobilizare serioasă de forță pentru infrastructură rutieră, se ia cazul autostrăzii Transilvania, sectorul Nădășelu – Mihăiești, în urma informațiilor disponibile, s-a depus o singură ofertă pentru aproximativ două viaducte cu lungime totală de 3,2 km pentru cca. 1 miliard de lei. Dacă se face calculul cum a fost realizat mai sus, este valoarea fără TVA 1,11 miliarde lei, se transformă în euro și se împarte la numărul de kilometri, iese valoarea de cel puțin 71 milioane de euro/km. Ceea ce aduce ca și o comparație între cele două proiecte propuse, prin care Varianta de Ocolire Gura Humorului, de cca. 27 de km prin totalul lucrărilor de infrastructură, la un preț de cel puțin patru ori mai mic față de o altă autostradă unde regimul reliefului este de tip munte”. În final, el a arătat că și la capitolul exproprieri, „traseul propus nu îmbogățește nici un proprietar al terenurilor afectate” deoarece terenurile afectate fac parte din categoria de teren arabil, fâneață, fapt prin care un expert ANEVAR poate confirma că prețurile pe metru pătrat pentru aceste exproprieri sunt reglementate conform analizei și ofertei pieței imobiliare.