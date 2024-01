Miercuri, 24 Ianuarie 2024 (12:46:41)

Pagina de Facebook a „Monitorului de Suceava” a dispărut din lista urmăritorilor, marți dimineață, puțin după ora 08.00. Pentru noi, cei care lucrăm la „Monitorul de Suceava”, a fost, evident, un șoc, iar cei aproape 400.000 de urmăritori au început să-și pună întrebări sau să facă diverse scenarii. Realitatea, constatată după investigațiile făcute, este că pagina a fost „furată” de un hacker. Folosindu-se de un trol, un hacker a reușit să fure pagina, în scop comercial. Am reușit să blocăm tentativa de furt pe partea economică și am sesizat Meta, compania mamă a Facebook, despre cele întâmplate.

Specialiștii de la Meta lucrează acum pentru a anula controlul hackerului asupra paginii. Să sperăm că vor reuși. Dacă nu, asta e... O luăm de la capăt... Au căzut imperii și viața a mers mai departe... Nu o să ne țină pe noi în loc o pagină de Facebook, chiar dacă asta înseamnă munca de peste 15 ani a echipei „Monitorului de Suceava”. Adevăratele drame ale vieții sunt altele, nu cele materiale. Tot ceea ce este făcut de mâna omului se poate repara. Cu răbdare, cu perseverență, cu multă, multă muncă. Este o pierdere, dar nu o dramă.

Dramaturgul german Bertolt Brecht spunea că „Oamenii care luptă pot pierde. Oamenii care nu luptă au pierdut deja”. Cei mai mulți dintre cei aproape 400.000 de urmăritori pe care îi avea pagina noastră (și pe care o să-i aibă din nou) erau și sunt oameni cu bun-simț, oameni raționali, oameni care știu ce înseamnă respectul. Evident că erau și câteva sute din categoria celor pe care îi numim „postaci”. Oameni cu mintea odihnită, care nu au realizat mai nimic în viața lor și care au găsit în spațiul online locul ideal să se afirme. Știu tot, sunt buni la toate și dețin, întotdeauna, adevărul absolut. Au cunoștințe și argumente imbatabile în toate domeniile – gramatică, medicină, politică, sport, economie, administrație și așa mai departe.

Celebrul scriitor Umberto Eco spunea, în 2015, că „Televiziunea a promovat idiotul satului, față de care spectatorul se simțea superior. Drama internetului este că l-a promovat pe idiotul satului ca purtător de adevăr. (...) Rețelele de socializare dau drept de cuvânt unor legiuni de imbecili, care înainte vorbeau numai la bar după un pahar de vin, fără a dăuna colectivității. Erau imediat puși sub tăcere, în timp ce acum au același drept la cuvânt ca și un premiat cu Nobel. Este invazia imbecililor”.

Cu „imbecilii” lui Umberto Eco am luptat noi de mulți, mulți ani. Oameni pentru care dialogul înseamnă înjurături, iar dezbaterea de idei, jigniri grosolane și calomnii. Oameni care, folosind un limbaj abject, își dau cu părerea despre diverse articole, deși nu citesc decât titlul materialului. Nu ne-am raliat liniei cerute de postaci sau unor curente la modă din spațiul online, nu am promovat acțiunile unor nulități sau ideile lor revoluționare.

Ce legătură au „imbecilii” cu furtul paginii de Facebook a „Monitorului de Suceava”? Niciuna. Era doar un of de al meu. La câteva ore de la furtul paginii, am văzut în mediul online mesaje prin care unii își exprimau încântarea pentru ceea ce s-a întâmplat. Ce poți să le spui? Atât îi duce mintea...

Am mai constatat, cu îngrijorare, că pentru unii nu există viață în afară de Facebook. Îmi spunea un amic că un client de-al lui l-a informat miercuri că „Monitorul de Suceava” nu mai există. Și asta, pentru că nu mai este pagina pe Facebook. E îngrijorător că unii oameni trăiesc doar în rețelele de socializare, oricare ar fi ele...

Pagina de Facebook a „Monitorului de Suceava” va exista. Fie că o vom recupera cu ajutorul specialiștilor de la Meta, fie că vom face alta, dar va fi. Cât de curând!