Miercuri, 24 Ianuarie 2024 (15:31:32)

Dublu eveniment, joi, 25 ianuarie, la Hugo Club Suceava, unde de la ora 22.00, tânărul sucevean Alessandro Paranici va lansa Jezza Access, „cea mai cool platformă din online ce va oferi content publicului din România, de pe 27 ianuarie, aducând cele mai proaspete știri, articole și dezbateri publice”.

De asemenea, Alessandro Paranici mai anunță organizarea unei colecte pentru patrupezii de la Casa lui Patrocle, asociație unde va fi direcționat 20% din prețul biletului de joi.

„Te așteptăm la HUGO Club pentru un party pe cinste! DARE TO BE DIFFERENT! Asta este provocarea noastră.

Este mai mult decât o petrecere - este o ocazie de a face o schimbare pozitivă în viețile patrupezilor de la Casa lui Patrocle. Vom strânge donații pentru acești prieteni necuvântători, iar susținerea ta contează!

Nu doar asta, ci vom sărbători lansarea celei mai cool platforme din online, de pe 27 ianuarie. Jezza Access, noul concept de entertainment online fondat de tânărul sucevean Alessandro Paranici, va avea lansarea, joi, 25 ianuarie. Lansată în 2022, sub diverse forme, Jezza Access a supraviețuit luptând, iar acum se pregătește pentru momentul oficial de debut în anul 2024, urmărind să redefinească accesul la informații și experiența de cumpărături online într-un mod cu totul nou și captivant.

Este momentul să facem o diferență și să ne bucurăm împreună de acest eveniment caritabil și de debutul unei platforme remarcabile.

Contribuie la cauză și fii martorul lansării unei experiențe online captivante!”, este mesajul transmis de suceveanul Alessandro Paranici.

Atmosfera de joi seară va fi întreținută de DJ MC Vladu. Prețul biletului de intrare este de 30 de lei.