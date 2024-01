Ce blocaj! Să ai 5-1 în tie-break și să pierzi toate punctele următoare, odată cu setul, arată că nu întâmplător s-au strâns 10 sferturi de Grand Slam, toate pierdute. Astfel a fost posibil ca Sinner să ajungă fără set pierdut la semifinala cu Djokovic, una dorită de toată lumea (mai puțin de cei doi, nu credeți?). Ca să o iau mai pe ocolite, la întrebarea cuiva pe un grup de tenis ”cum ar putea pierde Djokovic acest AO?” am răspuns astfel: cu o succesiune Sinner – Alcaraz în semifinală – finală. Și abia mai târziu mi-am dat seama că așa s-a întâmplat anul trecut la Wimbledon! Ba chiar în semifinala paralelă Alcaraz îl întâlnea și îl elimina pe Medvedev, ceea ce este și acum perfect posibil, dacă nu de-a dreptul probabil. Medvedev are azi (a avut, înainte de a se crăpa de ziuă) meci cu Hurkacz, în timp ce Alcaraz se ia la trântă cu amicul Zverev pe la prânz. Aștia doi sunt apropiați, sau cel puțin așa erau, căci ruso-neamțul l-a băgat pe spaniol în gura lumii când a spus la un interviu că Alcaraz l-a învățat cum să-l bată pe Medvedev! Inclusiv Medvedev s-a activat și a arătat la US Open că-l poate bate inclusiv pe ”profesorul” Alcaraz. Nu știu ce va fi în semifinala asta, dacă se va ajunge la revanșă, dar sper din tot sufletul să fie așa. Aș putea încheia partea dedicată tabloului masculin fără a-l pomeni pe Djokovic, căci să ajungă în semifinală la AO chiar nu e știre. Menționez totuși că a trecut Fritz în sferturi, îngăduindu-i un set, dar fără a lăsa loc de vreo intrigă. Vremea schimbului de generații n-a venit, cel puțin nu cu cei din afara Top 5.

Nici pe partea superioară a tabloului feminin nu s-a ivit vreo surpriză, este oglinda fidelă a băieților. Și aici favoritele de pe hârtie, Sabalenka și Gauff, își vor disputa locul în finală. Doar jucătoarea americană a avut de tras, împărțindu-și câte un tie-break cu Kostiuk, pentru ca în decisiv să nu-i mai lase loc de întors (6-2). Dincolo, Sabalenka a luat-o pe sus și pe Krejcikova, deși aceasta părea că poate să-i pună ceva stavilă în setul secund, dar a fost suficient să răspund la un telefon într-un moment de echilibru, ca după câteva minute să nu mai am la ce meci să mă întorc! Astăzi aș spune că e dezmăț, dacă n-ar fi vorba de fete... O singură favorită, și aceea din afara Top 10 (chinezoaica Zheng, #12), două jucătoare din categoria ”underdog” (Noskova și Kalinskaya), plus una venită din calificări (Yastremska)! Una din ele va juca finala. Sper să fie Noskova, care s-o și câștige.