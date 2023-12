Miercuri, 13 Decembrie 2023 (16:47:27)

Consiliul Județean Suceava a finalizat proiectul european transfrontalier prin care a fost modernizat un tronson de 3 kilometri al drumului din Izvoarele Sucevei până la granița cu Ucraina, spre Șepit. În cursul zilei de miercuri, la Izvoarele Sucevei s-a desfășurat conferința de închidere a proiectului, la care a fost prezent președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, administratorul public al județului, Irina Vasilciuc, primarul comunei, Mihail Mechno, precum și autorități din Suceava și Cernăuți implicate în realizarea acestei investiții.

„Este un moment de bucurie pentru că am finalizat un proiect transfrontalier așteptat de multă lume și de mult timp. Acest proiect crește șansele de deschidere a unui nou punct de trecere a frontierei, Izvoarele Sucevei – Șepit”, a spus Gheorghe Flutur. El a amintit că cei 3 kilometri din drumul Izvoarele Sucevei – Șepit a fost modernizat printr-un proiect european transfrontalier în valoare de 3,2 milioane de euro. El a arătat că drumul modernizat are o lățime de 8 metri, cu tot cu acostamente, a fost construit un pod nou și s-au refăcut 8 podețe, s-au construit 700 de metri de ziduri de sprijin și s-au amenajat intrările în 22 de gospodării. „Termenul de finalizare a fost sfârșitul acestui an și vreau să îi mulțumesc constructorului că s-a ținut de cuvânt și a finalizat lucrările mai repede. Consider că au făcut o lucrare bună”, a precizat Flutur. El a adăugat că în paralel a solicitat Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului de Finanțe construcția unei clădiri pentru vamă, în vederea deschiderii acestui punct de trecere a frontierei.

„Acum noi dăm o nouă perspectivă dezvoltării relațiilor dintre România și Ucraina. Acest drum este al Consiliului Județean și pe aproximativ 46 de kilometri, de la Câmpulung Moldovenesc și până aici, el este complet modernizat. Asta înseamnă că de la Câmpulung Moldovenesc se va putea ajunge la Putila, în Ucraina, pe un drum de aproape 60 de kilometri. Pentru noi, finalizarea acestui drum înseamnă dezvoltarea turismului, pentru că el trece printre cele mai frumoase peisaje de la noi”, a afirmat președintele CJ Suceava.

El a amintit că împreună cu guvernatorul regiunii Cernăuți, Ruslan Zaparaniuk, a avut mai multe demersuri pentru deschiderea mai multor puncte de trecere a frontierei între Ucraina și România, primul dintre acestea fiind cel de la Vicovu de Sus. „Pregătim punctul Ulma – Rusca, pentru care CJ Suceava a alocat bani pentru asfaltarea ultimului tronson de aproape trei kilometri, și ne gândim și la punctul de trecere Climăuți – Fântâna Albă, pentru care noi am modernizat deja drumul”, a precizat șeful administrației județene.

De asemenea, el a mai spus că CJ Suceava a început și modernizarea drumului de la Izvoarele Sucevei spre Brodina, cu o lungime de 18 kilometri, paralel cu granița, dar și drumul către Cârlibaba, prin Bobeica, pe 19 kilometri.