Miercuri, 13 Decembrie 2023 (13:12:28)

Revenit de la București, unde timp de două zile a reprezentat municipiul Suceava pe la ministere, semnând inclusiv acte adiționale la contractele cu Ministerul Dezvoltării, primarul Ion Lungu a spus că a avut discuții cu ministrul Finanțelor și pe tema bugetului pentru 2024.

Astfel, în discuțiile de la Ministerul Finanțelor, cu ministrul Marcel Boloș, pe tema bugetului de stat pentru anul 2024, Ion Lungu a prezentat punctul de vedere al Asociației Municipiilor din România, în cadrul căreia este prim-vicepreședinte.

„De asemenea, am semnat trei acte adiționale la Ministerul Dezvoltării, direcția PNRR, pentru a putea implementa proiectele europene cu partea de cofinanțare, inclusiv cel referitor la achiziționarea a 50 de autobuze electrice pentru Zona Urbană Funcțională. Am mai avut discuții la Ministerul Dezvoltării, la Serviciul Reabilitări clădiri risc seismic (referitor la blocul care a explodat în Burdujeni din cauza acumulărilor de gaze) și la Compania Națională de Investiții, unde am discutat despre proiectele aflate în derulare”, a mai spus Ion Lungu.

Referitor la discuțiile purtate la Ministerul Finanțelor, edilul municipiului reședință de județ și-a exprimat încrederea că bugetul de stat pentru 2024 va fi prezentat în timp util, încât și bugetul Sucevei pentru anul viitor să poată fi aprobat în Consiliul Local la finele lunii ianuarie.