Marţi, 7 Noiembrie 2023 (15:15:08)

Mai mulți tineri din Grupul de Cateheză de la Biserica „Sfântul Dumitru” din Suceava, împreună cu pr. Justinian-Remus A. Cojocar, au mers recent în pelerinaj la biserici și mănăstiri din Balcani. În acest fel au vrut să marcheze tinerii cei 13 ani de când au pus bazele Grupului de Cateheză de la „Sfântul Dumitru”. Pe parcursul anilor, tinerii (studenți, masteranzi, unii deja în câmpul muncii și fii duhovnicești ai părintelui Cojocar) au obținut locul I la o competiție organizată de Arhiepiscopi Sucevei și Rădăuților (în 2018) și au fost premiați de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Grupul de suceveni a vizitat capitala Serbiei, Belgrad, Catedrala „Sfântul Sava”, Mănăstirea Lelia (cu moaștele Sfântului Nicolai Velimirovici), Mănăstirea Celijé (cu moaștele Sfântului Iustin Popovici, marele apologet și mărturisitor), apoi au vizitat importante obiective din Bosnia și Herțegovina, Croația, Muntenegru etc.

Călătoria sucevenilor a continuat în Turcia, unde au vizitat Istanbulul (fostul Constantinopol) și Iznik (în trecut Niceea). „Ni s-a mai împlinit un vis. Am fost la Patriarhia Ecumenică, la Biserica din Vlaherne, la Haghia Sofia, la Moscheea Albastră, la Palatul Topkapy, Bosfor și la pas prin tot centrul orașului. Am avut o întâlnire cu Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului. Ne-a binecuvântat și ne-a urat bun venit. Ne-a spus, în limba română, <Mulțumim!>. Cât timp am vorbit cu el, m-a ținut de mână. Cald, prietenos și sfătos, așa l-am simțit pe patriarh. A zâmbit larg și chiar s-a simțit bucuria lui, pentru bucuria noastră de a fi în lăcașul de cult, încărcat de atâta istorie a Bisericii noastre Ortodoxe”, a spus pr. Justinian-Remus A. Cojocar.

Un moment special pentru tinerii suceveni a fost intrarea în Haghia Sofia, ctitoria Sfântului Împărat Justinian cel Mare, cu o vechime de aproape 1.500 de ani. „Din păcate, azi este muzeu. Acest lucru nu ne-a împiedicat să intrăm, să identificăm altarul, frescele și mozaicurile care au mai rămas cu icoane și cruci. A urmat închinarea la biserica din Vlaherne, în locul unde s-a întâmplat minunea cu Acoperământul Maicii Domnului (1 octombrie) și cu vindecarea orbului din timpul împăratului Leon. Am participat la Sfânta Liturghie, săvârșită de mitropolitul locului, am cântat la strană imnul <Pe tine te fericim>, în cinstea Maicii Domnului, rugăciunea <Tatăl nostru> și <Mântuiește Doamne>. Am băut apă sfințită din izvor și am luat să dăm și celor din țară”, povestesc tinerii din grupul de cateheză sucevean.

Nu a lipsit din pelerinaj nici vizitarea Niceei (azi Iznik), localitate la 150 km de Constantinopol. „Am descoperit bisericile unde a avut loc Primul Sinod Ecumenic din anul 325 și al Șaptelea Sinod Ecumenic din anul 787. Am stat pe locul unde au stat Sfinții Părinți care au luat hotărârile pentru Biserică sub inspirația Sfântului Duh.

Aici s-a început alcătuirea Crezului, s-a apărat Sfânta Treime și Sfântul Spiridon a făcut minunea cu o cărămidă. Tot aici s-au apărat icoanele și s-a oficializat cinstirea lor, a Sfintelor Moaștele și a Sfintei Cruci. Din păcate, de la o biserică se păstrează doar ruinele care sunt inundate, iar cealaltă biserică este moschee, dar se păstrează unele fresce interioare și se pot observa icoanele Mântuitorului, ale Maicii Domnului și ale multor sfinți. M-am bucurat enorm să văd și sabia Sfântului Voievod Ștefan cel Mare în Muzeul Palatului Sultanilor Topkapî”, a punctat pr. Cojocar.