Câteva mii de credincioși ortodocși au participat marți, de sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului, la hramul Mănăstirii Putna, numită și Ierusalimul Neamului Românesc. Încă de la primele ore ale dimineții, credincioșii au umplut curtea mănăstirii pentru a participa la Sfânta Liturghie oficiată de un sobor de preoți, în frunte cu arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, ÎPS Calinic, alături de care au mai slujit Episcopul Europei de Nord, Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, PS Damaschin, starețul mănăstirii Putna, Melchisedec Velnic, precum și numeroși preoți din județul Suceava, dar și din Ucraina.

Ca în fiecare an, la hramul Mănăstirii Putna au venit atât credincioși din această comună și din localitățile învecinate, cât și pelerini din întreaga țară și români din diaspora. Anul acesta s-a remarcat numărul foarte mare al credincioșilor care au venit la sărbătoarea Mănăstirii Putna îmbrăcați în frumoase costume populare, specifice zonelor de care aparțin. Printre credincioși s-au aflat și oameni politici suceveni și șefi ai mai multor instituții publice.

· Rugăciune specială rostită de ÎPS Calinic pentru încetarea războiului din Ucraina

Un moment emoționat din timpul Sfintei Liturghii a fost rugăciunea specială rostită de arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. „Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul Nostru, cel ce ești izvorul vieții, revarsă harul păcii tale în lumea tulburată de război și de ură. Stinge neînțelegerile și învrăjbirea dintre oameni și revarsă în inimile tuturor smerenia pacea și bunătatea. Liniștește pe cei războinici și dăruiește-le înțelepciune. Dăruiește ajutor celor suferinzi, ocrotire celor refugiați sau pribegi și mângâiere celor înstrăinați și întristați, iar nouă tuturor dăruiește-ne voința și puterea de a ajuta cu toată inima pe semenii noștri care suferă din pricina războiului. Cel ce ai spus <fericiți sunt făcătorii de pace, căci aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema>, învață-ne să căutăm dobândirea păcii inimii și a păcii între oameni și între popoare, deoarece în inima în care se află pacea nu mai este vrajbă, iubire de stăpânire sau frică, ci mângâierea Duhului Sfânt, iubire de Dumnezeu și de semeni. Întru aceasta cu smerenie ne rugăm pentru pacea dintre oameni în fiecare țară, pentru pacea dintre popoare și pentru buna așezare a întregii lumi, ca să viețuim în bună înțelegere și să putem lucra fără împiedicare faptele plăcute Ție, mărind iubirea de oameni”, s-a rugat ÎPS Calinic alături de ceilalți preoți și de credincioșii prezenți la hramul Mănăstirii Putna.

· Episcopul Europei de Nord, PS Macarie: Poporul român a pierdut mii de locuitori care au luat calea bejeniei în ultimii ani, într-un exod nemaiîntâlnit

Cuvântul de învățătură de la finalul Sfintei Liturghii a fost transmis de Episcopul Europei de Nord, PS Macarie, care le-a transmis credincioșilor că Maica Domnului este „alături de noi” aici la Putna, în Ierusalimul Neamului Românesc. PS Macarie a transmis că în decursul timpului România și poporul român au pierdut multe, de la teritorii și până la oameni, însă poporul a nu pierdut tot atât timp cât „nu am pierdut-o pe Maica Domnului”. „Maica Domnului acum și aici la Putna nu este singură. Este împreună cu Sfântul Voievod Ștefan cel Mare cel care i-a închinat această măreață ctitorie necropolă a sa. Și ne spune Sfântul nostru voievod luminător: <Eu sunt aici lângă Maica Domnului, însă tu unde ești? Ești aproape de Maica Domnului? Ești lângă Maica Domnului? O asculți pe Maica Domnului? O lași pe Maica Domnului să te poarte pe brațe și să te ducă la Fiul său? Iată, scump frate și scumpă soră, o întrebare crucială pentru noi toți și pentru întregul popor român. Multe ai pierdut, popor român! Ai pierdut țări din țara ta. Ai pierdut Basarabia și Bucovina de Nord. Ai pierdut, popor român, tați și mame, fii și fiice, frați și surori, în războaie, în deportări, în prigoană. Ai pierdut, popor, mii de locuitori care au luat calea bejeniei în ultimii ani, într-un exod nemaiîntâlnit. Însă, poporule român, dacă nu ai pierdut-o pe Maica Dmnului nu ai pierdut totul. Nu am pierdut totul dacă nu am pierdut-o pe Maica Domnului”, le-a transmis Episcopul Europei de Nord pelerinilor veniți la Putna.

· PS Macarie: „Astăzi, din nefericire, binelui i se spune rău, adevărului i se spune minciună, iar virtuții i se spune păcat”

Episcopul Europei de Nord a ținut să vorbească în cuvântul său și despre grija Bisericii față de tineri și copii, el subliniind faptul că unii care se pretind „învățători ai poporului român” îi condamnă pe tinerii care duc o viață curată și neprihănită, „dedicată Mântuitorului nostru Isus Hristos”. „Sunt unii care nu înțeleg rostul taberelor pentru tineri, care se organizează la mănăstiri sau în alte locuri. Iată, îi condamnă pe cei care organizează taberele pentru tineri aici la Putna sau la Oașa sau alte mănăstiri, neînțelegând că Biserica se străduiește să ofere tinerilor noștri o alternativă, fiindcă astăzi, din nefericire, binelui i se spune rău, adevărului i se spune minciună, iar virtuții i se spune păcat. Iar Biserica oferă tinerilor și tuturor o lume a realului, a binelui, a frumuseții, a adevărului și a virtuții. Aceasta oferă și va oferi Biserica neîncetat, fiindcă cu mântuirea noastră nu ne putem juca”, a mai spus PS Macarie.

· Elevii care au obținut note de 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat au primit ordinul „Sf. Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava”

La finalul slujbei, arhiepiscopul Sucevei Sucevei și Rădăuților, ÎPS Calinic, a oferit mai multe distincții unor credincioși din județ pentru sprijinul acordat bisericii, precum și elevilor care au obținut note de 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat. Astfel, cei 17 elevi care anul acesta au obținut nota 10 la Evaluarea Națională și cei doi elevi cu media 10 la Bacalaureat au primit din partea ÎPS Calinic „Ordinul Sfântul Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava”. De asemenea, pentru remarcabila activitate în slujirea bisericii și a comunității, ÎPS Calinic a acordat Ordinul Crucea Bucovinei mai multor familii, Constantin și Speranța Cucoș, Filip și Mariana Șerban, Stelian și Doina Chiforescu, Aurelian și Elena Duță, Florinel și Elena Andrei, Gabriel și Aurora Condurache, cu mențiunea că o parte dintre cei menționați anterior sunt trecuți la cele veșnice.