Coana Chirica

Ce mai freamăt, ce mai zbucium, a strigat Chirica ”hoții”! Primarul Ieșilor, cel cercetat pentru diverse mișmașuri, s-a trezit furat de arbitrul Istvan Kovacs, de era să-și piardă căsoaia, noroc că o trecuse pe numele bebelușului, știți ce zic? Unii oameni chiar n-au simțul ridicolului, asta ca să nu spun că nici nu-i duce mintea decât la șmecheriile lor. Cum își imagina el că postează pe Facebook și îi tușează pe suporteri, să vadă ce primar sufletist au ei în târg, cum nu suportă el nedreptatea... Când colo, pentru că rețeaua asta socială bate până mai încolo, l-a luat la țintă multă lume, de la olteni la comentatori tv, astfel că a priceput în cele din urmă că se face de râs nu numai în toată țara, dar și la ai lui. Așa că s-a sucit și ”depostat”. Vorba aia, de postat aș mai deposta, dar mi-e că s-o delumina! Altfel, frumos meciul. Tari pe picioare băieții lui Grozavu, dacă nu-l lua valul pe marcatorul golului n-o vedeam prea bine pe Universitatea Craiova. Frumoasă execuția din lovitură liberă, meritată și eliminarea lui Alin Roman. Iar de aici a urcat Mitriță la catedră, a finisat sau a finalizat următoarele trei goluri. Care Mitriță, în prima repriză, trăgeau ăia de pe bancă de el să-l schimbe cu Ișfan, că-l durea la inghinali și nu-și permiteau să se rupă Golden Boy! A trebuit Mitriță să facă fandări ca să le-arate că poate să ducă meciul. Și bine a făcut, astea trei puncte i se datorează în primul rând lui. Fără el, trupa olteană aduce destul de mult cu aia de anul trecut, care nu a prins nici cupele europene, așa că a avea jumătate de oră om în plus nu garanta nimic. Pe de altă parte, nici Mitriță nu poate avea tracțiunea asta meci de meci, ar trebui să mai iasă și alții la rampă. Deocamdată, se simte doar că a revenit și Bancu, și se va simți și mai mult.

* * *

Povestea lui Hervé Renard, ”vulpea” de pe banca reprezentativei feminine a Franței, n-a avut finalul dorit. Echipa s-a oprit în sferturile Mondialelor, învinsă de Australia, după 20 de lovituri de la unșpe pași, la care privitorii de orice nație au fost purtați prin toată gama de emoții. Goluri frumoase, goluri norocoase, bare, parade, ba chiar paradă-repetare-paradă iarăși!