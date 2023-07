Miercuri, 19 Iulie 2023 (17:27:40)

În zilele de 15 și 16 iulie 2023, la Colegiul Economic „Octav Onicescu” Botoșani, a avut loc Forumul Regional de Dezbateri Academice (FRDA) pentru liceeni, organizat de Asociația de Comunicare, Oratorie, Retorică și Dezbateri (ACORD) din Iași, unde au participat echipe de liceeni din județele Botoșani, Suceava și Iași. Această competiție a selectat participanții la Forumul Național de Dezbateri Academice (FNDA), organizat de Asociația Română de Dezbatere, Oratorie și Retorică (ARDOR) și Asociația Cluburilor de Dezbateri din Vest (ACDV), care va avea loc la Timișoara, în zilele de 8-12 august 2023. Printre echipele calificate la cea mai puternică și mai titrată competiție de acest gen din România se află și echipa Clubului de Dezbateri „LOGOS” al Colegiului Național „Nicu Gane” Fălticeni, formată din elevii Anamaria Onea (clasa a X-a, Științe Sociale), Daria Ungureanu (clasa a X-a, Matematică-Informatică) și Octavian Merlă (clasa a IX-a, Matematică-Informatică). Moțiunile dezbătute în cadrul concursului au vizat serviciile publice în raport cu taxele plătite, drepturile omului și decizia unui tânăr de 18 ani față de o scrisoare care i-ar prezice moartea.

Prof. Ioan Caulea, coordonatorul Clubului de Dezbateri „LOGOS” al Colegiului Național „Nicu Gane”, a precizat: „Dezbaterea este o metodă educațională, dar și o metodă de dezvoltare personală, astfel încât să ajute tinerii să își formeze și să-și dezvolte abilitățile de argumentare, vorbire în public, lucru în echipă, gândire critică. Prin abordarea și analiza ambelor fațete ale unei teme (numită moțiune în limbajul specific), dezbaterea poate fi utilizată în cazul unor teme <controversate>, pentru a spori toleranța, acceptarea, gradul de înțelegere. Aceasta dezvoltă în rândul elevilor capacitatea de analiză a problemelor controversate, spiritul de fair-play, rezistența la manipulare și propagandă și ajută la obținerea unei imagini nedistorsionate de prejudecăți. În acest context, elevii sunt determinați să emită judecăți asupra unei teme folosind criterii obiective și, totodată, să apere o poziție folosind argumente susținute de dovezi clare, și nu de simple opinii. Realizată într-un cadru public, dezbaterea poate atrage atenția asupra unei teme de importanță și poate implica o comunitate în dialog. Această modalitate de formare este una destul de răspândită la nivel național și internațional, adunând din ce în ce mai mulți adepți an de an, dând astfel plusvaloare mesajelor societății civile, ale opiniei publice în ansamblu”.

De asemenea, eleva Anamaria Onea susține că „pe plan individual, dezbaterile au avut un impact imens asupra mea. De ce? Fiindcă m-au ajutat să îmi înving frica de a vorbi în fața unui public, mi-au arătat cum să fiu analitică într-o discuție și să găsesc punctele slabe ale unei idei și, de asemenea, mi-au demonstrat că pot fi de neoprit atunci când îmi folosesc cuvintele în avantajul meu. Dezbaterile pentru mine sunt o artă, iar eu sunt artistul.”

Eleva Daria Ungureanu afirmă că „am intrat în lumea debate-ului din pură curiozitate, știind că poate fi o activitate extrașcolară interesantă și incitantă, unde poți învăța foarte multe informații, din aproape orice domeniu de activitate. Debate-ul s-a dovedit a fi mult mai mult de atât, un mediu cu oameni pe care am ajuns să îi consider o a doua familie și care îți susțin dezvoltarea fără să îți dai seama. Am devenit o persoană mai deschisă, mai analitică și cu mult mai multă încredere în mine, iar pentru toate acestea nu pot fi decât etern recunoscătoare fiecărei persoane care a contribuit la formarea mea.”

Iar elevul Octavian Merlă consideră că „dezbaterile reprezintă dorința de a argumenta, analiza și evalua, de a prezenta propriul raționament în ceea ce privește un anumit subiect. Dezbaterile înseamnă muncă de echipă, puterea de a colabora și de a crea noi idei ce aduc persuasiunea la noi niveluri. Dezbaterile sunt pentru oamenii ce nu sunt intimidați de ideea de a susține orice punct de vedere, chiar dacă aderă la valorile lui sau nu. Această artă a argumentării îți antrenează mintea în noi moduri, te ajută să vezi lumea din perspective noi și te dezvoltă frumos ca ființă umană. Dezbaterile sunt mai mult decât un joc, dezbaterile sunt un lifestyle de dezvoltare, comunicare și conectare.”

La această competiție au mai participat echipaje de elevi de liceu de la Colegiul Național „A.T. Laurian” Botoșani, Colegiul Național „M. Eminescu” Botoșani, Colegiul Economic „Octav Onicescu” Botoșani, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului.