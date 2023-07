Vineri, 14 Iulie 2023 (15:38:46)

Un act de agresiune grav comis asupra unui pădurar în octombrie 2021, pe raza satului Capu Codrului, comuna Păltinoasa, este aproape de a ajunge la punctul final privind judecata.

7 localnici de etnie romă au fost judecați pentru ultraj, toți fiind găsiți vinovați și condamnați. Cinci au fost condamnați cu suspendare, în timp ce doi au de executat pedepse în închisoare, în condițiile în care aveau deja condamnări anterioare cu suspendare și cu termene de încercare impuse de judecători.

Judecătoria Gura Humorului a mai stabilit ca fiecare din cei 7 participanți la agresiune să îi achite pădurarului câte 5.000 de lei fiecare, daune materiale. Această sentință a Judecătoriei Gura Humorului, dată acum două zile, nu este definitivă, putând fi atacată cu apel.

În octombrie 2021, pădurarul Vasile Gogan, care răspundea de Cantonul Silvic Pârâul Negru nr. 15, având în pază o suprafaţă de 742 de hectare de pădure, în zona satului Capu Codrului și a altora din jur, se afla în timpul serviciului și a observat, la liziera pădurii, un grup mare de romi, localnici, care se aflau în fondul forestier cu mai multe căruțe. Cel puțin la nivel de intenție, romii se aflau la strâns resturi de material lemnos, pentru încălzirea locuințelor. În general, acestora li se permite să mai strângă astfel de resturi.

Pădurarul a constatat însă că lucrurile nu stau așa.

„Erau de toți cred că vreo 14-16 inși, într-o partidă de exploatare fag. Ei luau lemn la metru pentru a vinde, fag, nu resturi. Le-am explicat că este lemn pentru populație, pe care eu trebuie să îl distribui, dar nu am avut cu cine să mă înțeleg. I-am rugat să părăsească zona, au început să fac scandal. Unul din ei a dat startul, m-a lovit cu parul peste picior, apoi au început să dea și alții. Noi eram doar doi, am fugit, însă chiar și așa am primit câteva lovituri în zona costală și la spate. Sunt mulți, nu lucrează, nu au ce mânca, iar toată presiunea este pe pădure”, a declarat pădurarul la vremea respectivă pentru Monitorul de Suceava, după agresiune.

Romii s-au dispersat imediat după agresiune, fiind apoi căutați de polițiștii alertați și ajunși la fața locului.

Același pădurar a fost pentru a doua oară victimă a agresiunii romilor din satul Capu Codrului, comuna Păltinoasa.

După ancheta coordonată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului, șapte participanți la agresiune au fost puși sub acuzare pentru infracțiunile de ultraj sau loviri sau alte violențe.

Pedepse cu executare au primit Vasile Claudiu Solomon, condamnat la 3 ani și 8 luni de detenție, în cazul căruia sentința este definitivă.

Alin Solomon a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani, 7 luni și 10 zile închisoare, care va fi executată în regim de detenție, în acest caz sentința fiind a Judecătoriei Gura Humorului și nefiind definitivă.